Звезду нового «Гарри Поттера» завалили угрозами о расправе из-за роли Снейпа

Актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. В интервью The Times он рассказал о волне негативной реакции и призывах отказаться от участия в проекте.

По словам Эссьеду, некоторые пользователи даже угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа. Артист признался, что, несмотря на эмоциональное воздействие этих сообщений, они лишь укрепили его решимость.

«Абьюз придаёт мне силы. Я хочу сделать этого персонажа своим, потому что помню, что чувствовал в детстве. Я представлял себя в Хогвартсе летающим на метле», — сказал Эссьеду.

Актёр поделился, что его главным стимулом является осознание того, что дети, похожие на него, смогут ощутить свою принадлежность к волшебному миру Гарри Поттера.

В апреле 2025 года было объявлено, что роль Северуса Снейпа исполнит Эссьеду. К актёрскому составу также присоединятся Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида и Люк Тэллон в роли профессора Квиррелла.