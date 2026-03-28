Трейлер сериала «Гарри Поттер» побил рекорд просмотров в истории HBO

Трейлер нового сериала по вселенной «Гарри Поттера» установил рекорд по просмотрам за всю историю HBO. За первые 48 часов ролик собрал 277 миллионов просмотров на всех платформах.

На YouTube, где трейлер был опубликован два дня назад, его посмотрели более 7,9 миллиона раз. При этом пользователи поставили 236 тысяч лайков и свыше 150 тысяч дизлайков, что отражает неоднозначную реакцию фанатов на предстоящую адаптацию культовой франшизы.

Сериал станет новой экранизацией книг Джоан Роулинг, причём создатели обещают более детальное следование оригинальному сюжету по сравнению с фильмами. Действие первого сезона развёрнется вокруг сюжета «Гарри Поттера и философского камня». Премьера намечена на рождественские праздники 2026 года, однако точная дата пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что актёр Паапа Эссьеду, который был утверждён на роль Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, столкнулся с агрессией в интернете: пользователи соцсетей угрожали ему расправой, если он не откажется от этой роли. Сам артист признался, что подобные сообщения оказали на него эмоциональное давление, но лишь укрепили его решимость.