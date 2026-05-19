Сериал «Гарри Поттер» без объяснений покидает актриса, сыгравшая сестру Рона

Во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» от HBO роль Джинни Уизли исполнит другая актриса — Грейси Кокран покидает проект. Она уже снялась в первом сезоне в роли младшей сестры рыжеволосого Рона, поэтому фанаты недоумевают, почему вдруг юная артистка разрывает контракт, пишет Variety.

Актёры «Гарри Поттера» — семья Уизли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ graciebellecochrane

Официальной причиной ухода из сериала Грейси называются некие «непредвиденные обстоятельства». По слухам, семью могли не устроить гонорары, а также сообщалось о неком конфликте между детьми на съёмочной площадке. Киностудия уже поблагодарила Грейси за участие в первом сезоне.

В ближайшее время состоится очередной кастинг на роль сестры Рона. Как поделились сценаристы, во втором сезоне героиня становится ключевой фигурой сюжета, поэтому будет проводиться тщательный отбор.

Ранее телекомпания HBO приняла решение о продлении сериала «Гарри Поттер» на второй сезон. Официальное заявление было сделано 6 мая, при этом премьера первого сезона состоится лишь через семь месяцев. Пока неизвестно, какое название получит продолжение. Однако авторы проекта заявляли о намерении посвящать один сезон каждой из семи книг Джоан Роулинг.