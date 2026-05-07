HBO продлил «Гарри Поттера» на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого

Телекомпания HBO приняла решение о продлении сериала «Гарри Поттер» на второй сезон. Официальное заявление было сделано 6 мая, при этом премьера первого сезона состоится лишь через семь месяцев. Об этом передаёт издание The Hollywood Reporter.

«Телекомпания HBO официально дала зелёный свет второму сезону «Гарри Поттера»», — сказано в материале.

Пока неизвестно, какое название получит продолжение. Однако ранее творческая группа проекта заявляла о намерении посвящать один сезон каждой из семи книг Джоан Роулинг.

Напомним, опубликованный 25 марта тизер нового сериала о приключениях юного волшебника побил все рекорды стриминговой платформы. За первые 48 часов его посмотрели более 277 миллионов раз, что сделало ролик самым просматриваемым трейлером в истории HBO.

Ранее Life.ru писал, что каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) знаком с книгами о Гарри Поттере. При этом фильмы о знаменитом волшебнике оказались заметно популярнее: их смотрели 74% жителей страны. Молодёжь до 35 лет проявляет наибольший интерес к вселенной Гарри Поттера. Среди них 87% видели серию фильмов, а 45% читали произведения Джоан Роулинг.