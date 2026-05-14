Рентген Мэрилин Монро пустили с молотка: за снимок груди дают тысячи долларов

К 100-летию Мэрилин Монро аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу медицинские снимки актрисы в рамках события «100 Years of Marilyn». Среди лотов есть рентген грудной клетки, сделанный в больнице Cedars of Lebanon Hospital в 1954 году. В описании указано, что на снимке видны позвоночник, часть рёбер и очертания груди Монро.

Для особых ценителей в подборке оказались и другие медицинские изображения. Artnet пишет, что на торги выставили серию из четырёх рентгеновских снимков начала 1950-х годов, а Indy100 уточняет: среди них есть изображения кишечника и желчного пузыря. Но больше всего внимания ожидаемо досталось снимку грудной клетки. По данным Indy100, на момент публикации он был оценён в 2250 долларов.

Сама идея продавать медицинские записи актрисы уже вызвала споры в соцсетях. Часть пользователей посчитала такие лоты слишком личными и неприятными, особенно с учётом того, что интерес к жизни Монро не угасает спустя десятилетия после смерти.

Мэрилин Монро — одна из главных голливудских звёзд XX века и до сих пор один из самых узнаваемых символов американской поп-культуры. Её настоящее имя — Норма Джин Мортенсон. Она родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, детство провела в приёмных семьях и приютах, а карьеру начинала как модель.

В кино Монро пришла в конце 1940-х, но настоящая слава пришла к ней в 1950-е. Её образ строился на сочетании наивности, сексуальности и комедийного таланта. Самыми известными фильмами с её участием стали «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года», «В джазе только девушки» и «Как выйти замуж за миллионера».

При этом за глянцевым образом скрывалась сложная личная жизнь. Монро тяжело переживала зависимость от студийной системы Голливуда, боролась за более серьёзные роли и пыталась контролировать собственную карьеру. Она была замужем за бейсболистом Джо Ди Маджо и драматургом Артуром Миллером, но оба брака закончились разводом.

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Ей было 36 лет. Официальной причиной смерти назвали передозировку барбитуратами. Следствие сочло произошедшее вероятным самоубийством, однако обстоятельства смерти актрисы десятилетиями остаются предметом споров, слухов и конспирологических версий.

После смерти Монро её образ стал только сильнее жить в массовой культуре. Личные вещи, фотографии, медицинские документы и даже необычные артефакты, связанные с актрисой, регулярно появляются на аукционах. Для коллекционеров ценность имеет не только сама вещь, но и её связь с легендой Голливуда, чья биография давно превратилась в миф.