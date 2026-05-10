«Смерть всегда была рядом»: Бывший муж Мэрилин Монро раскрыл подробности их брака

Драматург Артур Миллер рассказал о непростом браке с Мэрилин Монро. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу с интервью писателя, который умер в 2005 году.

По словам Миллера, актриса ждала от мужа слишком многого. Она хотела видеть в нём сразу «отца, любовника, друга и агента». Драматург также считал, что ребёнок для Монро стал бы не спасением, а «дополнительной проблемой».

При этом Миллер описывал актрису как умную, обаятельную женщину с чувством юмора. Однако со временем, по его словам, её состояние становилось всё тяжелее: у Монро усиливались тревожность и подозрительность, а её психика становилась всё более нестабильной.

Миллер признавался, что рядом с актрисой постоянно ощущал угрозу её жизни. По его словам, смерть «всегда была рядом с ней». Брак с Монро оказался для драматурга эмоционально и творчески разрушительным.

Для актрисы этот союз стал третьим. Первым её мужем был Джеймс Догерти: Монро вышла за него в 16 лет, чтобы избежать жизни в приюте. Позже она была замужем за бейсболистом Джо Ди Маджо. Мэрилин Монро страдала от тяжёлой депрессии и зависимости от препаратов.

Она умерла в 36 лет. По официальной версии, в ночь с 4 на 5 августа 1962 года актриса скончалась из-за передозировки, а следствие сочло это вероятным самоубийством. Несмотря на это, версии о возможном заговоре или убийстве Монро продолжают обсуждать до сих пор.

