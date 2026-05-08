Нинель Мышкова: забытая звезда советского кино с очень трагичной судьбой

Она была одной из самых красивых женщин советского экрана. Нинель называли «русской Гретой Гарбо» за аристократическую стать и неземную отстранённость. Она играла царевен в сказках Птушко и Роу, а потом вдруг исчезла. Не потому, что умерла молодой, а потому, что жизнь распорядилась жестоко: сначала забрала мужа, потом разум. Life.ru решил вспомнить Нинель Мышкову и трагедию, которую советское кино предпочло не замечать!

Имя как пророчество

Нинель Мышкова родилась 8 мая 1926 года в Москве, в семье генерал-лейтенанта артиллерии Константина Мышкова и его жены, происходившей из обедневшего дворянского рода. Родители дали дочери модное в первые послереволюционные годы имя Нинель. Оно читалось как «Ленин» наоборот. Патриотический жест, ставший для девочки источником раздражения на всю жизнь.

Актриса не любила своё имя настолько, что, когда позже знакомилась с мужчинами, представлялась Евой. Именно так она назвалась своему первому супругу, будущей легенде советского театра и кино Владимиру Этушу. Сама Мышкова говорила, что в имени «Нинель» есть что-то тяжеловесное, почти пародийное — не для женщины с её внешностью.

Война вошла в её жизнь резко. В 1942 году под Сталинградом погиб отец. Обстоятельства его гибели до сих пор туманны: официально — самолёт был сбит фашистами, в неофициальных публикациях проскальзывала версия о катастрофе из-за ошибки пилотирования. Мать, женщина аристократического воспитания, осталась с дочерью в знаменитой квартире на Чистых прудах, но это уже была не прежняя жизнь.

Интересная деталь: после Победы Нинель перенесла день своего рождения на 9 мая. Ей казалось несправедливым праздновать личный праздник накануне великого Дня Победы, и с 1945 года она отмечала день рождения вместе со всей страной — 9 мая. Эта маленькая ложь во благо говорит о её характере больше, чем многие интервью.

Актриса и её мужчины

В Щукинском училище, куда Мышкова поступила после войны, она была не просто красивой студенткой — она была явлением. Там её и заметил Владимир Этуш. Он был старше, знаменит, харизматичен. Роман развивался стремительно, они поженились. Но брак оказался недолгим.

Причина разрыва, по данным публикации в онлайн-кинотеатре IVI, стала для Этуша шоком. Уйдя на съёмки, он вернулся и узнал, что жена полюбила другого. Этим другим оказался Антонио Спадавеккиа — композитор, написавший музыку к легендарной «Золушке» (1947). Связь с итальянцем по тем временам была скандальной вдвойне. Этуш, по его собственным воспоминаниям, найденным в публицистике, тогда только понял, насколько сильно любит жену, но было поздно. Нинель ушла. В популярной прессе любят писать «бросила Этуша», но корректнее будет сказать: она просто жила по зову сердца, не умея ждать и хранить верность, если чувства угасали. Развод не сломал актрису. Наоборот, именно конец 1950-х стал её звёздным часом!

Сказочный дебют и расцвет

Мышкова была создана для костюмного кино! Высокий рост, точёные черты лица, осанка, которую можно было назвать королевской, — режиссёры сказок просто не могли пройти мимо. «Садко» (1952) режиссёра Александра Птушко — её первая большая удача. Роль Ильмень-царевны, дочери морского царя. Воздушная, грустная, не от мира сего. Этот фильм получил «Серебряного льва» в Венеции, и, хотя награда была присуждена в основном за визуальные эффекты, образ Мышковой запомнился критикам.

— она сыграла Василису, и снова царевна, снова стать, снова взгляд в никуда. «Марья-искусница» (1959) Александра Роу. Эта роль окончательно закрепила за ней амплуа «сказочной принцессы».

Главная роль и главная любовь

Но Мышкова не хотела оставаться только сказочной красавицей. Она жаждала драмы. И режиссёр Виктор Ивченко осуществил её мечту. Он пригласил Нинель на главную роль в фильме «Гадюка» (1965) — экранизации повести Алексея Толстого о девушке, прошедшей гражданскую войну, изнасилованной, озлобленной и пытающейся снова стать человеком. Это была полная противоположность её сказочным героиням. Ольга Зотова в исполнении Мышковой похожа на комок нервов, боли и невысказанного унижения, что стало гениальным актёрским приёмом. Потеря памяти у героини — важная деталь биографии самой актрисы, которая оказалась почти пророческой.

На съёмках «Гадюки» она и Ивченко стали парой. Он был для неё не только мужем, но и режиссёром, который увидел в ней не куклу в кокошнике, а живую, страдающую женщину. Они поженились, и Мышкова думала, что наконец обрела покой.

Трагедия Нинель

В 1972 году Виктор Ивченко умер от инфаркта, прямо на руках у Нинель. Для актрисы смерть мужа стала катастрофой. Она почти перестала сниматься. Редкие эпизоды в фильмах «Москва, любовь моя» (1974) и «Предварительное расследование» (1978) стали последними. А потом началось необъяснимое...

В конце 1970-х врачи диагностировали прогрессирующий церебральный атеросклероз. По другим данным, рассеянный склероз. Суть одна: постепенная, неумолимая потеря памяти. Сначала она забывала тексты ролей, потом имена коллег, а затем и саму себя.

Актриса, чьим амплуа были царевны и умные, тонкие женщины, в свои 50 лет начала превращаться в человека, который не узнаёт собственную квартиру. Сын, оставшийся от брака с Ивченко, пытался ухаживать за ней, но болезнь оказалась сильнее. Последние годы Нинель Константиновна Мышкова провела в полном забвении. Её не приглашали на творческие вечера, о ней не писали, но самой Нинель уже не осталось... Она скончалась 13 сентября 2003 года в Москве. Ей было 77 лет. Прощание прошло скромно, некролог вышел крошечным в нескольких газетах. Как будто ушла не звезда, а рядовая пенсионерка.

Мышкова была удобна кинопромышленности, пока была здорова, молода и красива. Как только наступила личная катастрофа и тяжёлая болезнь, о женщине просто забыли! Так не пора ли вспомнить Нинель не только как актрису, но и как человека?