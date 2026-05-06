К 104-летию Владимира Этуша: Как жил фронтовик, педагог и актёр, которого разобрали на цитаты

6 мая 2026 года исполняется 104 года со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша — народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны, актёра, которого зрители знают и любят по его ролям в фильмах Леонида Гайдая. Сыграв товарища Саахова, управдома Шпака, инженера Брунса и Карабаса-Барабаса, он прочно вошёл в историю и культуру нескольких поколений, став символом настоящего советского комедийного кино. Life.ru рассказывает о жизненном и творческом пути артиста: от фронтового ранения до статуса художественного руководителя легендарной «Щуки»!

Биография Владимира Этуша: детство, происхождение и два дня рождения

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Его отец Абрам Шахнович Этуш работал слесарем на заводе «Серп и молот». Мать Раиса Константиновна занималась воспитанием сына и вела домашнее хозяйство. Семья жила в районе Белорусского вокзала, в небольшой коммунальной квартире. Национальность Владимира Этуша — еврей, и этот вопрос никогда не был для него болезненным или скрываемым.

Кстати, интересный факт из биографии Владимира Этуша: в его паспорте и военном билете указан 1923 год рождения. Путаница возникла во время учёбы в школе. Мальчик пошёл в первый класс в шесть лет, но был слаб здоровьем и плохо говорил по-русски, поскольку дома общались на идише. Родители и учителя приняли волевое решение «сделать» его на год младше, чтобы дать время адаптироваться. С тех пор у актёра появилось два дня рождения: настоящий — 6 мая 1922 года, и официальный — 6 мая 1923 года. В 1939 году Владимир окончил школу и поступил в Московское театральное училище имени Бориса Щукина. Но учиться долго не пришлось. Началась Великая Отечественная война, и юноша принял для себя единственно верное решение.

Великая Отечественная война: доброволец, фронт и тяжёлое ранение

Владимир ушёл на фронт добровольцем в июне 1941 года. Он не стал ждать повестки и не пытался брать бронь как студент театрального вуза. Попал в школу военных переводчиков: актёрское образование пригодилось для быстрого усвоения немецкого языка. В 1943 году младший лейтенант Этуш был направлен в действующую армию на Южный фронт. Воевал в разведке, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. 26 января 1944 года под Запорожьем случилось событие, которое едва не поставило крест на всей его будущей карьере.

При выполнении боевого задания в районе села Верхний Токмак Владимир Этуш получил тяжёлое осколочное ранение в спину и ногу. Несколько часов он пролежал в воронке под обстрелом, теряя сознание от потери крови. Товарищи вытащили его уже почти бездыханного. После полевого госпиталя — долгое лечение в тылу. Врачи собрали его буквально по кусочкам, но нога осталась на всю жизнь повреждённой, появилась сильная хромота. За мужество и героизм Владимир Этуш был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией». Осколок из его тела так и не вынули — он остался с актёром до конца жизни, постоянно напоминая о войне.

Театральная карьера: от массовки до легенды Вахтанговского театра

После войны Владимир Этуш вернулся в «Щуку» и окончил училище в 1945 году. Сразу получил приглашение в Театр имени Вахтангова — один из главных театров страны. Начинал с массовки и небольших ролей. Хромота не позволяла играть героев-любовников, зато открыла дорогу к характерным и комическим персонажам.

На сцене Вахтанговского театра Этуш сыграл десятки ролей. Среди лучших: Лаэрт в «Гамлете», дон Педро в «Собаке на сене», Уриэль Акоста в одноимённой постановке. Зрители и критики отмечали его удивительную пластику, интеллектуальный юмор и уникальную дикцию. Даже с раненой ногой Этуш двигался по сцене так, что зал замирал.

В 1964 году получил звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1971-м дали и народного артиста РСФСР. Потом, в 1984 году, Этуш получил звание «Народный артист СССР». В 2013 году получил специальную премию «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». А также звание «Народный артист Республики Северная Осетия – Алания», в 2015 году — за вклад в развитие театрального искусства и высокое исполнительское мастерство.

Кинокарьера: главные и лучшие фильмы с Владимиром Этушем

В кино Владимир Этуш дебютировал в 1953 году в фильме «Адмирал Ушаков». Но настоящая слава пришла к нему после знакомства с режиссёром Леонидом Гайдаем. Именно Гайдай разглядел в академическом театральном актёре потрясающий дар!

Слава и культовые фильмы 1960–1970-х годов

«Кавказская пленница» (1967) — роль товарища Саахова стала визитной карточкой Этуша. Его фразы «Слушай, обидно, клянусь, обидно! Ничего не сделал, только вошёл!», «Шляпу сними», «Студентик, а туда же» ушли в народ мгновенно. Интересно, что Гайдай долго не утверждал актёра на эту роль, считая его слишком интеллигентным для образа кавказского чиновника. Но пробы Этуша развеяли все сомнения.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — врач-стоматолог Шпак. Фразы «Кто это тут расселся?», «Жена — не кнут, не тянет — и ладно» и «Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло!» стали классикой советской комедии. Этуш сыграл абсолютно достоверного советского интеллигента, попавшего в абсурдную ситуацию.

«12 стульев» (1971) — здесь актёр появился в небольшой, но яркой роли инженера Брунса. Эпизод с видеофоном и попытка обмануть Остапа Бендера стали одними из самых запоминающихся в фильме.

«Приключения Буратино» (1975) — Карабас-Барабас в исполнении Этуша получился не просто злодеем, а трагикомическим персонажем. Борода, хлыст и грозный голос пугали детей, но взрослые видели за этой маской уставшего старика, одержимого куклами.

Другие роли и фильмы позднего периода

Помимо Гайдая Владимир Этуш много снимался у других режиссёров. «Старая, старая сказка» (1968) — трактирщик, «Тень» (1971) — министр финансов, «Как царь Пётр арапа женил» (1976) — боярин Ртищев. Помимо этих фильмов стоит вспомнить его работу в картине «31 июня» (1978), где он сыграл мистера Рампа. В 1990-е годы актёр практически не снимался из-за занятости в театре и педагогике. Одна из последних ролей — ювелир Жербье в фильме «Три мушкетёра» (2013).

Телеспектакли с участием Владимира Этуша

Владимир Этуш активно снимался в телевизионных спектаклях, которые в советское время были невероятно популярны. Благодаря телевидению зрители могли увидеть яркую театральную игру актёра не выходя из дома. Лучшие телеспектакли с Владимиром Этушем: «Солярис» (1968) — психологическая фантастика по Лему. Этуш сыграл учёного Снаута, мрачного и уставшего исследователя.

— психологическая фантастика по Лему. Этуш сыграл учёного Снаута, мрачного и уставшего исследователя. «Игра» (1970) — по мотивам пьесы Бернарда Шоу. Тонкая ироничная роль, где актёр показал весь свой интеллектуальный юмор.

— по мотивам пьесы Бернарда Шоу. Тонкая ироничная роль, где актёр показал весь свой интеллектуальный юмор. «Мёртвые души» (1979) — телеверсия вахтанговского спектакля. Этуш предстал в образе помещика Ноздрёва, одного из самых сложных персонажей Гоголя.

— телеверсия вахтанговского спектакля. Этуш предстал в образе помещика Ноздрёва, одного из самых сложных персонажей Гоголя. «Левша» (1986) — здесь актёр сыграл императора Николая I, создав портрет надменного и ограниченного монарха.

Отдельно стоит отметить совместные работы с Юрием Яковлевым. Дружба и творческий тандем двух великих актёров подарили зрителям потрясающие телеспектакли «Обыкновенное чудо», «Поминальная молитва», «Иван Васильевич меняет профессию». Их дуэт считался одним из лучших в московской театральной среде.

Личная жизнь: четыре брака и единственная дочь Раиса

Личная жизнь Владимира Этуша была не менее насыщенной, чем творческая. Официально актёр был женат три раза. Первая жена — Нинель Мышкова, актриса Вахтанговского театра. Брак распался быстро: сказались молодость и послевоенные трудности. Вторая жена — Анна Львовна, женщина, далёкая от театра. Этот союз также оказался недолгим. Третья жена — Нина Крайнова, дочь знаменитого археолога. Именно в этом браке 24 мая 1955 года родилась единственная дочь Владимира Этуша — Раиса Этуш. Раиса пошла по стопам отца, окончила «Щуку» и стала актрисой. В 1990-е годы она переехала в США, где живёт и сегодня. Отношения с отцом у Раисы были сложными, особенно после того, как она покинула Россию. Тем не менее Этуш всегда называл дочь главной женщиной в своей жизни.

Четвёртая и последняя жена — Елена Измайлова. Она была младше актёра на 42 года. Именно Елена стала его главной опорой в последние годы, ухаживала за больным мужем и поддерживала его после расставания с дочерью (Раиса уехала за границу). Она же и проводила в последний путь Владимира Этуша в 2019 году.

Педагогика и управление Щукинским училищем

В 1950 году Владимир Этуш начал преподавать в родном Щукинском училище. Педагогика стала его второй страстью после театра. Он воспитал несколько поколений актёров. Среди его учеников: Андрей Миронов, Наталья Варлей, Александр Ширвиндт, Константин Райкин, Мария Аронова.

В 1987 году актёр был назначен ректором училища. Руководил «Щукой» целых 16 лет — до 2003 года. При Этуше училище получило статус академии, появились новые кафедры, расширилась международная деятельность. Уходя с поста ректора в 81 год, Владимир Абрамович остался художественным руководителем.

В честь столетия артиста в 2022 году на здании Щукинского училища была открыта мемориальная доска. В 2025 году учреждена стипендия имени Владимира Этуша для лучших студентов актёрского факультета.

Смерть Владимира Этуша: прощание с легендой

Дата смерти Владимира Этуша — 9 марта 2019 года. Народный артист СССР скончался на 98-м году жизни в Москве. Причина смерти Владимира Этуша — острая сердечная недостаточность. Последние месяцы здоровье актёра резко ухудшилось. Он почти не выходил из дома, отменил все съёмки и репетиции.

Прощание прошло 11 марта в Театре имени Вахтангова. Коллеги, ученики, чиновники и сотни простых зрителей пришли сказать «прости» великому артисту. Гроб выносили под бурные овации — именно так, по завещанию самого Этуша. Владимир Путин в телеграмме соболезнований назвал его «подлинной легендой отечественного искусства». Министр культуры РФ отметил, что со смертью Этуша ушла целая эпоха.

Где похоронен Владимир Этуш: артист покоится в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 11). Рядом с ним — могилы родителей и место для четвёртой жены Елены, которая пережила мужа на три года и ушла из жизни в 2022-м.

Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы

Сколько лет было бы Владимиру Этушу в 2026 году? 104 года (с учётом реальной даты рождения — 6 мая 1922 года). В каком году умер Владимир Этуш и от чего? 9 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности.

Какова национальность Владимира Этуша? Еврей. Были ли у Владимира Этуша дети? Да, единственная дочь — Раиса Этуш (родилась в 1955 году), актриса, живёт в США. В каких фильмах снимался Владимир Этуш? Более 50 фильмов. Самые известные: «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Тень», «Старая, старая сказка», «Ширли-мырли». С кем из актёров дружил и часто работал Владимир Этуш? С Юрием Яковлевым, с Георгием Вициным, Евгением Моргуновым, Александром Ширвиндтом.

Воевал ли Владимир Этуш на фронте и какие награды имеет? Да, воевал добровольцем, был тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией», а также мирными орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней.

Владимир Этуш прошёл огромный путь от добровольца на фронте до всенародно любимого актёра, профессора и художественного руководителя Щукинского училища. Он пережил артиллерийские атаки на поле боя и аплодисменты на сцене. Осколок в теле напоминал о войне до последнего дня. Несмотря на уход в 2019 году, он остаётся живым для зрителя благодаря «Кавказской пленнице», «Ивану Васильевичу» и другим кинолентам, которые продолжают показывать по телевидению.