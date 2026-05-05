Сбежавший из РФ комик Романов подвёл итоги четырёх лет эмиграции

Стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию четыре года назад, заявил о тяжёлых испытаниях в эмиграции. Своими выводами он поделился в Telegram-канале. Романов отметил, что поначалу воспринимал переезд как приключение.

Юморист рассказал, что со временем столкнулся с серьёзными трудностями. По его словам, эмиграция не увозит человека в лучшую жизнь, а перемещает из одной сложной ситуации в другую, ещё более тяжёлую. Человек не осознаёт этого в момент переезда. Комик назвал новую жизнь набором непонятных правил. Он также опроверг мнение о том, что смена страны решает все проблемы. Романов добавил, что эмиграция обрушивает на человека множество сложных вопросов одновременно. Вместе с тем юморист признал, что со временем начал замечать преимущества жизни за границей и не жалеет о своём решении.

«Оказалось, что эмиграция — это ты уезжаешь не в лучшую жизнь. Ты уезжаешь из места, где тебе тяжело, в место, где тебе ещё тяжелее. Просто ты этого не понимаешь в моменте», — написал Дмитрий Романов.

Ранее Надежда Бабкина высказалась о звёздах, уехавших из России. В беседе с Life.ru артистка не стала подробно обсуждать тех, кто покинул страну. Она предпочла вспомнить и поддержать тех, кто остался. По мнению Бабкиной, сейчас важно сосредоточить внимание именно на этих людях. При этом артистка отметила, что каждый человек отвечает за свой выбор.