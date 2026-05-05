«Бог им судья»: Бабкина ответила на вопрос о звёздах, уехавших из России

Надежда Бабкина высказалась о звёздах, которые сделали карьеру в России, но затем стали говорить о стране свысока или с раздражением. В разговоре с Life.ru артистка не стала подробно обсуждать тех, кто уехал.

По словам Бабкиной, она предпочитает вспоминать и поддерживать тех, кто остался в стране. Артистка считает, что именно на таких людях сейчас стоит сосредоточить внимание.

«Давайте лучше вспоминать тех, кто остался здесь, со страной», — сказала она.

При этом Бабкина отметила, что каждый человек сам отвечает за свой выбор. Она не стала давать развёрнутых оценок тем, кто покинул Россию.

«А те люди сделали свой выбор — и Бог им судья», — добавила артистка.

Из её слов следует, что для Бабкиной важнее говорить не о разочаровании в уехавших, а о тех, кто продолжает работать, выступать и быть рядом со зрителем внутри страны.

