Уехали из России, но деньги любят наши: Как Нагиев, Ургант и «Би-2» зарабатывают из-за границы
Самые хитрые звёздные беглецы живут за рубежом, но продолжают это делать за счёт россиян — тренинги, корпоративы, концерты. Кто так ведёт дела — в статье Life.ru. 26 апреля, 21:45

Дмитрий Нагиев: грузинские каникулы для россиян

Сейчас живущий в ОАЭ телеведущий Дмитрий Нагиев занят продажей своего очередного — своеобразного — тренинга. Он организовывает тревел-кемп в Грузии, стоимость участия в котором составляет по 2 млн рублей с человека.

Слушатели будут 9 дней находиться в пятизвёздочном особняке в горах, где помимо номера их ждёт трёхразовое питание и бассейн. К этому прилагается насыщенная «духовная программа», подразумевающая раскрытие внутренней энергии, работу с эмоциями и личными блоками, написание и «чистка сценариев», обучение интервью, гастроужин с грузинским хором, финальный показ фильмов с дискотекой и «качественный оргазм», что бы это ни значило.

Однако самое забавное в этой истории то, что, похоже, всё это время ведущий хочет находиться у себя дома и появится перед слушателями лишь на экране ноутбуков, потому что «ведущий не хочет покидать свой номер в отеле».

В последнее время Нагиев проживает в Дубае, в апартаментах стоимостью около 300 млн рублей. Они расположены в элитном районе — на искусственном острове Пальма Джумейра в пятизвёздочном отеле Kempinski Palm Jumeirah на первой береговой линии.

Живя там, шоумен зарабатывал на собственных тренингах раскрепощения. Интенсив «Новый уровень твоей уверенности» длился две недели и стоил, по сравнению с «тбилисскими каникулами», можно сказать, по-божески: всего 400 тыс. рублей с человека в пересчёте с местной валюты. При этом мастер вёл их сам.

Уехавший после начала СВО Нагиев уже четыре года делает ставку на богатых соотечественников. А сам навещает родину, чтобы отрабатывать многомиллионные контракты. Для этого у артиста в России по-прежнему работает ИП с деятельностью в области отдыха и развлечений, производства кино- и видеофильмов и телепрограмм, радио- и телевещания и деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Ургант и Гудков уехали, но зарабатывают в России

Нечто похожее происходит и с телеведущим Иваном Ургантом, а также членами его команды из одноимённой вечерней телепередачи. Все они — Ургант, Александр Гудков и Алла Михеева — ни слова не говорили об эмиграции, однако после начала СВО неожиданно оказались за границей и проводят там больше времени, чем на родине.

В феврале 2022 года Ургант и Михеева, как и многие их коллеги-артисты, у себя в аккаунте в соцсетях выставили чёрные квадраты, после чего вся команда отправилась в отпуск.

Комик Александр Гудков из России сбежал после того, как сделал пародию на песню певца Шамана «Я русский». Сначала его видели в Узбекистане, потом в Латвии, после этого он вроде даже вернулся на родину, но в 2025 году снова уехал и обосновался в Армении.

Вся троица продолжает активно зарабатывать в России, выступая на корпоративах, а кроме того, группа регулярно выезжает на зарубежные гастроли, выступая перед русскоязычной публикой. Известно, что сейчас артисты находятся в туре по США, где представляют сценическую версию некогда популярной телепередачи.

Группа «Би-2» продаёт россиянам билеты с риском

Некогда любимая у россиян группа «Би-2» частично базируется в Латвии и Испании. Несмотря на заявления Лёвы* Би-2, что с Россией группа покончила, музыканты продолжают зарабатывать на стране, сделавшей их знаменитыми. Ради заработка, судя по всему, в ход идут даже грязные способы, из-за чего покупать россиянам билеты на их концерты в Европе может быть попросту опасно.

В стране по-прежнему работает их фирма «Группа Би-2», которая за прошлый год выручила более 1 млн рублей и имеет активы на сумму около 20 млн. Ещё одна фирма — «Тема века», юридическим владельцем которой является водитель группы Дмитрий Кудрявцев, — выручила более 3,5 млн рублей. Напомним, эта контора занималась продажей билетов на концерты группы «Би-2» и, возможно, делает это и сейчас.

Ранее Life.ru уже обращал внимание, что продажей билетов на концерты беглых музыкантов занимался концертный директор «Би-2» Александр Крестин через свою словацкую фирму Keep Moving.

В России билеты можно было приобрести через «информационную систему», которая отрицала свою связь с группой и заявляла, что она лишь предоставляет информацию о датах и местах проведения заграничных концертов «Би-2», и все вопросы отправляла решать к словацкой фирме Крестина.

После публикации расследования Life.ru об этой схеме продаж билетов российским гражданам она изменилась. Теперь билеты распространяет некий «консьерж-сервис», о котором в публичных источниках узнать нельзя ровным счётом ничего. Тот же номер телефона работает на целом букете других сайтов, продающих билеты на самые разные мероприятия.

При покупке билета в разделе «Политика конфиденциальности» указано, что обработкой персональных данных покупателей занимается фирма WORLD WIDE EVENTICKET – FZCO, зарегистрированная в Дубае.

Билеты на концерт «Би-2», например, в Молдавии, где теперь группа появляется часто, а часть музыкантов и вовсе стала гражданами этой страны, на сайте продаж в России стоят от 8 до 30 тыс. рублей. При этом никто не даёт гарантии, что ФИО покупателя, его номер телефона, почта, возраст и другие данные не утекут мошенникам.

* Признан в РФ иноагентом

