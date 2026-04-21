«Хоть уборщицей»: Как дочь Машкова, Ауг и Шаракоис проклинают день, когда сбежали из России Оглавление Дочь Машкова работает за копейки в США Юлия Ауг: из Венеции в таллинскую нищету Смольянинов* с гитарой, Панин — с доставкой Сбежавшая на Запад дочь Владимира Машкова, Мария, стала помощницей преподавателя актёрского мастерства, звезда кино Юлия Ауг — без денег и угла, Панин работает курьером, а звезда «Интернов» — разнорабочим на стройке. Как выживают беглые российские актёры на Западе? 20 апреля, 21:45

Дочь Машкова работает за копейки в США

Актрисе Марии Машковой, дочери худрука театра «Современник» Владимира Машкова, исполнилось 41. К этой дате наследница актёрской династии подошла в плачевном состоянии.

После начала СВО в феврале 2022 года она, по сути, отреклась от отца, поговорив с ним по телефону. Тогда Машков просил дочь вернуться в Россию из США, где с 2016 года актриса жила на постоянной основе, взять с собой детей и стать примерной россиянкой.

Мария отца слушать отказалась и с тех пор публично наговорила о стране и её руководстве столько, что, по собственным же словам актрисы, ей может грозить уголовная ответственность.

— Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую, — писала она у себя в блоге.

Мария Машкова опасается возвращаться в Россию, а её дочерям ближе Киев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Впрочем, похоже, репутация знаменитого отца пока защищает Машкову от политического рода неприятностей. Однако жизнь в США, где обосновалась актриса и даже получила гражданство этой страны, прекрасной не назовёшь.

Как и многие отпрыски богатых и знаменитых родителей, Мария, похоже, думала, что в Штатах её примут как свою. Отчасти на это можно было понадеяться благодаря Владимиру Машкову, в нулевых активно снимавшемуся в американском кино и даже покорившему Голливуд, где он играл с Томом Крузом в фильме «Миссия невыполнима».

Реальность же оказалась иной. В том же 2022 году Машкова призналась, что на новой родине готова пойти на курсы медсестёр, потому что в США их работа неплохо оплачивается. Кроме того, артистка рассматривала возможность подработки — проведения детских праздников и других подобных мероприятий.

— Я найду, как заработать. Меня воспитывала бабушка, но оказалось, что я ещё более работящая, чем думала. Я могу очень много работать и не стыжусь пробовать новое. Хоть уборщицей, хоть бариста, — заявила Машкова уже в августе 2025 года.

Актёрская же карьера актрисы складывается непросто. Да, она получает роли, но в основном это эпизодические персонажи в проектах. Самой заметной среди них, пожалуй, стала небольшая роль второго пилота космического корабля по имени Светлана в четвёртом сезоне фантастического сериала «Ради всего человечества».

В последнее время основной деятельностью Марии стала педагогика: недавно она устроилась помощником преподавателя актёрского мастерства в одну из американских академий. При этом большая часть зарплаты уходит на налоги, а также разным агентам и менеджерам, которые ищут для неё работу в кино.

Мария Машкова. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Юлия Ауг: из Венеции в таллинскую нищету

Ещё одна актриса, режиссёр театра и кино, сценарист и клипмейкер — 55-летняя Юлия Ауг — сбежала из страны весной 2022 года. Родину она презирает ещё с 2014 года, когда публично поддержала переворот в Киеве и раскритиковала Русскую весну. Потом поддерживала украинского террориста Олега Сенцова* и заступалась за Кирилла Серебренникова, называла Россию тоталитарным государством и выступала за снос памятников советским воинам в Прибалтике.

В мае 2022 года Ауг осудила СВО и сообщила, что уехала на ПМЖ в Эстонию, где поставила антироссийский спектакль с нецензурным названием, отметилась рядом скандальных заявлений, в которых прямо оскорбляла руководство страны, а в 2024 году и вовсе договорилась до того, что стала отрицать свою связь с Россией.

— Я не русская. У меня нет русских в моей родне, — заявила Ауг, родившаяся в Ленинграде в семье коренного петербуржца и ранее называвшая себя «носителем русской культуры».

Возможно, к такой позиции актрису могло подтолкнуть чувство собственной исключительности, ведь в России с ней работали выдающиеся режиссёры, а в 2010 году — после показа драмы «Овсянки» — на неё свалилась и зарубежная слава.

Тогда картину представили в конкурсной программе 67-го Венецианского фестиваля, где она получила пять призов, после чего фильм демонстрировался в девяти странах Европы и в Америке. Хвалебную оду игре Ауг написал сам Квентин Тарантино, а западные кинокритики во всех красках хвалили фильм.

Актриса Юлия Ауг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealjuliaaug

Теперь дела у некогда звезды российской сцены и кино идут незавидно. Режиссёрша страдает от финансовых трудностей, проблем с натурализацией и от тоски по дому. Обо всём этом она рассказывала сама в различных интервью.

В Эстонии из-за того, что она не отказалась от российского гражданства, у неё аннулировали местный паспорт, в Таллинне она до сих пор без собственного жилья, «потому что скучает по дому — по Москве». Впрочем, из московской квартиры её уже выселили и возвращаться некуда.

— Я не знаю, как буду жить... Может, куплю квартиру в Берлине и перееду туда, — сокрушалась Ауг в 2023 году.

После этого в СМИ появлялись сообщения, что беглянка периодически тайно приезжает в российскую столицу ради заработка. Позже актриса косвенно подтвердила эту информацию, заявив, что многие её роли были согласованы только для того, чтобы закрыть долги и кредиты.

Смольянинов* с гитарой, Панин — с доставкой

В соседней Латвии обосновался иноагент Артур Смольянинов*. После бегства из России он оказался совершенно невостребованным как актёр и был вынужден фактически работать за еду, играя на гитаре в подземных переходах, а также барах и кафе. Сейчас он даёт мастер-классы по актёрской игре, артиста взяли на один из немецких каналов делать подкасты и, кроме того, время от времени его приглашают «тамадой» на различные «конференции» беглых врагов России.

Артур Смольянинов* делает то, что ему скажут покровители. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Живущий в Испании комик Руслан Белый** недавно прямо признался, что завидует оставшимся в России коллегам, поскольку они получают высокие гонорары, а он вынужден платить втрое дороже за аренду и еду при гораздо меньших доходах. Белый** в целом отличается от большинства своих коллег-беглецов прямотой. Своих переживаний о сложностях жизни на чужбине комик не скрывает.

Доставщиками еды и курьерами работают Алексей Панин* в США и тиктокер Даня Милохин в Дубае. Чтобы занять эти должности, оба проделали долгий путь. Панин* прошёл через попытки ставить собственный спектакль, «разогревать» своего друга Максима Покровского** в кабаках, там же организовывать игру в «Мафию» и даже пытался открыть свой клуб для взрослых. Однако все усилия в итоге пошли прахом. Русскоязычной публике беглый актёр был интересен недолго.

Таксистами работают беглый комик Александр Незлобин* в США и актриса Мария Шалаева во Франции. Первый никак не может начать зарабатывать юмором, вторая не нашла себя в театре и кино.

— У нас всё по-старому — насморк, холод, в Париже не топят, клопы, — жалуясь на жизнь, писала Шалаева в своих соцсетях.

Александр Незлобин* в США столкнулся с безденежьем. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Звезда сериала «Интерны», исполнивший там роль врача Левина, 39-летний Дмитрий Шаракоис тоже таксовал в Лондоне, но позже перешёл на должности разнорабочего на стройке и официанта в ресторане. В своих аккаунтах в соцсетях он ведёт стримы, где с подписчиками делится радостью от покупки футболки по скидке.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов. ** Признан в РФ иноагентом.

Авторы Евгений Кузнецов