У природы нет плохой погоды! Как снег в несезон подарил нам одни из самых ярких кадров кино СССР

27 апреля 2026 года на Москву и Московскую область обрушился мощный снегопад, сопровождаемый ураганным ветром. Конечно же, многие из нас, мягко скажем, недовольны погодой. Life.ru даже экстренно опубликовал лайфхаки для спасения рассады от заморозков! Но возможно ли найти в этой ситуации плюсы? Мы постарались посмотреть на внезапный снегопад в конце апреля под другим углом и готовы рассказать, почему у природы действительно нет плохой погоды! Вы с нами?

Снегопад 27 апреля 2026 года

Снегопад в апреле 2026: погодная аномалия в весенней Москве. Фото © Life.ru

Апрельский снегопад 2026 года мы точно запомним надолго: многие люди остались без света из-за рекордного количества снега, ураган сносил деревья, самолёты снимали с рейсов, а власти предупреждали граждан об опасности и просили быть осторожными. Снегопад сопровождался ураганным ветром, порывы которого достигали 23 м/с, что привело к заторам на дорогах и работе коммунальных служб в усиленном режиме. Однако, как показывает история, даже такие погодные сюрпризы могут стать источником вдохновения! О чём же речь? Сейчас расскажем!

Как внезапный снег 1976 года в Москве изменил «Служебный роман»

«Служебный роман» 1977 года: кадры, которые придумала сама природа. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Почему же у природы нет плохой погоды? 25 сентября 1976 года в Москве произошло нечто необычное даже по меркам переменчивой столичной погоды: в разгар осени внезапно выпал снег. В тот день съёмочная группа фильма «Служебный роман» под руководством режиссёра Эльдара Рязанова работала над уличными сценами. Увидев преображающиеся улицы Москвы, Рязанов принял креативное решение: операторы запечатлели уникальные кадры заснеженной столицы. В объектив попали Никитские ворота, башни Кремля и другие узнаваемые виды города, которые в одночасье покрылись белым покрывалом. Кстати, именно снежные кадры кинофильма сопровождает знаменитая песня «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Фрейндлих!

Как кинофильм «Служебный роман» доказал, что у природы нет плохой погоды? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

На стадии монтажа режиссёр столкнулся с дилеммой: вставка этих кадров нарушала первоначальный хронометраж фильма. И здесь проявился настоящий художнический подход. Эльдар Рязанов принял решение увеличить продолжительность картины на 3,5 минуты, чтобы сохранить всю красоту редкого природного явления. «Служебный роман» вышел на экраны в 1977 году и мгновенно стал легендарной классикой.

Сегодня, пересматривая знаменитый фильм, зрители и не догадываются, что несколько минут завораживающих панорам заснеженной Москвы появились в фильме благодаря счастливой случайности и режиссёрской смелости. А вы помните эти кадры? Обязательно пересмотрите легендарный фильм, чтобы насладиться минутами, срежиссированными самой природой!