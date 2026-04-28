Что классного посмотреть из новинок: 7 фильмов 48-го Московского международного кинофестиваля

В этом году на 48-й Московский международный кинофестиваль съехались работы из 43 стран. Всего было около 200 фильмов в основной программе. Среди них оказались и громкие имена, и яркие дебюты новичков, и совершенно неожиданные находки кинематографа. Мы выбрали те ленты, которые оставили самое сильное впечатление: от мощных драм до необычных авторских историй.

«Приграничье», режиссёр Владислав Рытков

Документальная лента о жизни в прифронтовой зоне СВО в Курской области. В фильме звучат только голоса самих участников и очевидцев событий. Без закадрового текста сильные визуальные образы глубоко врезаются в память. «В нашем прошлом фильме «Я иду домой» много параллельных событий. Когда мы его снимали, мне не хватало возможности «остановить время». Там всё происходит так быстро... На съёмки «Приграничья» мы взяли сверхскоростную камеру, что дало возможность всмотреться в людей: в их лица, глаза, движения, в происходящее», — вспоминает оператор Станислав Амбарцумов.

«Песни джиннов», режиссёр Роман Михайлов

Новый фильм Романа Михайлова, снятый в Индии. Это необычная лента, где музыка переплетается со странными диалогами и случайными на первый взгляд встречами. Две девушки блуждают по ночному новогоднему Варанаси, на Гоа проходит мероприятие с участием Юлии Волковой из «Тату», а в ашраме людей исцеляют музыкой. Искреннее кино о зыбкости и неочевидной стороне окружающего мира. В ролях: Вьом Ядав, Манасви Мамгаи, Виктория Мирошниченко, Анастасия Негинская и др.

«Ангелы Ладоги», режиссёр Александр Котт

Действие разворачивается в 1941 году, когда вокруг Ленинграда уже смыкается кольцо блокады. Бывшие яхтсмены Пётр и Павел пересаживаются на буера, такие лёгкие парусно-коньковые судна, и по льду Ладоги отправляются спасать детей из детского дома, за которыми присматривает воспитательница Ольга. Картина основана на реальных событиях. «О Великой Отечественной войне сказано очень много. Я взялся за этот проект, потому что такого ракурса ещё не видел: молодые красивые парни-спортсмены спасают детей, для которых война — страшное приключение», — отмечает режиссёр Александр Котт.

сценаристы Михаил Зубко, Игорь Каграманов, Елена Квасова-Дюффорт

«Шурале», режиссёр Алина Насибуллина

Мистический триллер, основанный на татарской легенде о духе Шурале. Накануне свадьбы главная героиня Айша возвращается в родную деревню, чтобы найти пропавшего брата, и сталкивается с тёмными тайнами прошлого и леса. Дебют как режиссёра актрисы Алины Насибуллиной. Также в кино снялись: Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Роман Михайлов, Сергей Гилев и др.

«На краю света», режиссёр Эдуард Новиков

Фильм, снятый в Якутии по мотивам рассказа Николая Лескова. Два монаха отправляются к новокрещёным тунгусам и попадают в сильную снежную бурю. История показывает контраст между искренней верой и показной, заставляя задуматься о том, что каждый поступок человека виден. В ролях: Сергей Перегудов, Сергей Занин, Валерий Саввинов и другие.

«Машенька», режиссёр Валерия Гай Германика

Документальная картина о том, как бездомный мужчина с посттравматическим стрессовым расстройством и кинопродюсер влюбляются друг в друга. Фильм показывает, как чувство вины разрушает человека и его отношения и как готовность принимать другого со всеми его особенностями даёт надежду и меняет жизнь.

«Красный призрак 1812», режиссёр Андрей Богатырёв

сценаристы Андрей Богатырёв, Мария Нефедова, Илья Кожухарь и др.

Оригинальный кинокомикс, который является предысторией «Красного призрака» 2021 года. Фильм посвящён безымянным героям Отечественной войны 1812 года. «Во время Отечественной войны 1812 года существовало высокое понятие чести и взаимного уважения, что подтверждается дневниками Дениса Давыдова и французских офицеров, а также перепиской Наполеона и Александра I. Это очень важно, и мы решили поразмышлять на эту тему в нашем фильме», — подчеркнул в материале «Вечерней Москвы» режиссёр Андрей Богатырёв.

Вот такие семь фильмов с 48-го Московского международного кинофестиваля, которые точно заслуживают вашего внимания. Разные по жанрам, настроению и подходу — от военной драмы до мистического триллера и честного документального кино.