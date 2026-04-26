Финал шоу «Маска»: Киркоров на коленях перед Лягушкой, Бобёр — Телец, а кто выиграл в «Маске-7» 26 апреля? Оглавление Финал шоу «Маска-7»: 4-е место — кто под маской Лягушки Финал «Маска» 7 сезон: 3-е место — кто под маской Суриката Финал «Маска-7» шоу: 2-е место — кто под маской Бобра Кто выиграл в шоу «Маска» 7 сезон? Финал 26 апреля 2026 года Зрители до последнего гадали, кто же скрывается под самыми яркими масками Бобра, Лягушки, Суриката и Жирафа. И вот настал момент истины! В финале 26 апреля на НТВ сняли все маски. Кто проиграл, а кто стал победителем в 7-м сезоне шоу «Маска» в 2026 году? 26 апреля, 16:23 3379 3379 Как прошёл финал «Маска» шоу? Кто выиграл в 7 сезоне шоу «Маска» и какую маску рассекретили последней? Итоги финала «Маска-7» от 26 апреля. Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Маска

Сегодня вся страна прильнула к экранам. Оно и понятно почему! Долгожданный финал «Маска-7» в прямом эфире показывали прямо из Кремлёвского дворца. Четыре финалиста, самые крутые из крутых, по очереди выходили на сцену, чтобы в последний раз поразить жюри и зрителей. Кто скрывался под масками Бобра, Лягушки, Суриката и Жирафа в 7 сезоне шоу «Маска»? Атмосфера была накалена до предела.

Как выступали маски в финале шоу «Маска-7» 26 апреля? Сначала Лягушка. Её исполнение хита «Выпьем за любовь» было наполнено такими оттенками, что зрителям стало ясно — перед нами истинная звезда сцены. Следом вышел Жираф с загадочным History repeating, добавив драматизма в финал, который и так был им пронизан с первых минут. Бобёр разогрел публику до предела своим «Казановой», показав, что он готов бороться до последнего. И замкнул круг мощный Сурикат с песней Believer, от которой у зрителей в зале и членов жюри побежали мурашки по коже.

Финал шоу «Маска-7»: 4-е место — кто под маской Лягушки

Шоу «Маска» 2026 финал: кто был Лягушкой, кто выиграл 7 сезон «Маски» шоу. Фото © Ntv.ru

Первой маску сняли с Лягушки. Под зелёным костюмом скрывалась невероятная актриса театра и кино Александра Урсуляк. Дочь великого режиссёра Сергея Владимировича Урсуляка («Ликвидация», «Тихий Дон», «Ненастье»), звезда сериалов «Метод», «Кухня» и обладательница премии «Золотая маска». Она известна своим остроумием и харизмой.

Четвёртое место в финале шоу «Маска» заняла Лягушка. Кто скрывался под маской? Фото © Ntv.ru

И во время её разоблочения произошло то, чего не ждал даже ведущий. Как только имя было названо, Филипп Киркоров, не выдержав эмоций, вылетел на сцену! Он не просто побежал к Лягушке, он упал на колено прямо перед Александрой. А потом, не обращая внимания на камеры и зрителей, наклонился и поцеловал её прямо в губы! Зал взорвался. Это был поцелуй признания, восхищения, искренний и дикий момент, которых так много было на протяжении всего шоу «Маска» 7 сезон.

Финал «Маска» 7 сезон: 3-е место — кто под маской Суриката

Финал шоу «Маска-7» 2026 года: Кто был под маской Суриката? Фото © Ntv.ru

Дальше эмоции только нарастали. Выступления продолжились. Сурикат тронул душу песней «Небо на ладони», Бобёр пригласил танцевать под I will survive, а Жираф исполнил «Не для меня придёт весна» так, что многие в зале прослезились. И вот снова пришло время решающей развязки. С кого сняли маску в финале «Маска-7» 26 апреля следующим?

На третьем месте — Сурикат. Весь сезон интернет гудел, называя артиста под этой маской внебрачным сыном Киркорова, потому что стиль выступления и образ маски были скопированы частично с самого Филиппа Бедросовича. И это путало жюри, заставляя задаваться вопросом: а кто скрывается под маской Суриката в «Маске» весь 7 сезон.

И вот интрига развеялась! Маску с Суриката сняли, а под ней оказался молодой человек с невероятным голосом — Кирилл Астапов. Парень также известен как сольный артист, работающий под сценическим псевдонимом SOCRAT, а ещё как участник группы «Против правил», также Кирилл был на шоу «Голос» 2 сезон.

Финал «Маска-7» шоу: 2-е место — кто под маской Бобра

Кто занял второе место в шоу «Маска-7»? Дмитрий Журавлёв из «Натальной карты» был Бобром. Фото © Ntv.ru

В шаге от победы, но ничуть этому не расстроившись! Второе место забрал Бобёр. Зрители ломали голову, кто скрывается под его маской, недолго. С первых выпусков «Маска-7» в социальных сетях гадали: «Неужели это Журавлёв?». Его походка, кривляния и колкие шутки выдавали шоумена с головой. Тем не менее даже когда догадки о его личности появились и в жюри, Дмитрий всё равно смог сохранить интригу до финала и занять второе место! И вот официально. Да! Под маской Бобра в «Маске-7» скрывался Дмитрий Журавлёв. Знаменитый соведущий «Натальной карты», экс-участник КВН и просто человек-оркестр, который умеет развлекать любого.

Кто выиграл в шоу «Маска» 7 сезон? Финал 26 апреля 2026 года

«Маска» 7 сезон: кто победил в финале 26 апреля 2026 года, кто был под маской Жирафа. Фото © Ntv.ru

Но «Королева сцены» этого сезона — только одна. Победителем 7 сезона «Маска» шоу и обладателем главного приза стал Жираф. Но кто скрывался под маской? Когда в финале попросили снять маску с Жирафа, перед жюри на сцене предстала дива, суперзвезда российской эстрады, финалистка «Евровидения 2015» и просто обладательница одного из самых сильных и узнаваемых голосов страны Полина Гагарина! Сама певица не смогла сдержать эмоций во время финала шоу «Маска» и расплакалась прямо на сцене, пока жюри аплодировало ей стоя.

Вот так завершился один из самых ярких и эмоциональных финалов в истории шоу «Маска». Слёзы, поцелуи, неожиданные разоблачения и триумф настоящей звезды. Седьмой сезон «Маска» шоу подошёл к концу, оставив зрителей в полном восторге. А вы уже узнали, кто скрывался под масками финалистов, или для вас это тоже было сюрпризом? Расскажите в комментариях.

Авторы Карина Морозова