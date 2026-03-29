Почему жюри шоу «Маска 7» не хотели выгонять Гиппопотама и кто оказался под этой маской?

Ну что, наступило воскресенье, а это значит, что мы с вами снова у экранов телевизора и разгадываем загадки 7-го сезона шоу «Маска»! 29 марта 2026 года на НТВ вышел 8-й выпуск легендарной передачи, и, честно говоря, ситуация накаляется. Осталось всего восемь участников, и каждый из них — сложная загадка. Life.ru внимательно посмотрел выпуск и был в шоке от увиденного! Вы хотите узнать, кто снял маску в 8 серии 7 сезона шоу «Маска»?

Напоминаем, кто ещё в игре: Жираф, Колибри, Гиппопотам, Месяц, Снегирь, Бобёр, Лягушка и Сурикат. На прошлой неделе, в 7 серии шоу «Маска», маску скинули с Лисы, а скрывалась там Маргарита Суханкина. Но давайте к самому интересному! Кто же покинет проект «Маска» в 8 серии 7 сезона и какие новые догадки появились у ведущих и зрителей?

Самые загадочные маски 7 сезона: Гиппопотам и Лягушка

С кого снимут маску в 8-й серии шоу «Маска 7» 29 марта 2026 года? Фото © Ntv.ru

С Гиппопотамом и Лягушкой пока полная неразбериха. Мнения зрителей о них сильно расходятся. Кто-то слышит в Гиппопотаме Михаила Боярского, кто-то — Дмитрия Харатьяна. А Регина Тодоренко выдвинула теорию о том, что под маской Гиппопотама скрывается «мужчина в тонусе, с мышцами…». Певица уверена, что под маской скрывается Арсений Бородин или Шура! А может, это Газманов?

Угадал ли кто-то личность загадочного участника 7 сезона шоу «Маска»? Возможно, сегодня мы узнаем! А что там с Лягушкой? Ещё один загадочный участник ну очень приглянулся звёздному члену жюри — Филиппу Киркорову. Поможет ли это маске продержаться до финала? И попадёт ли кто-то из этих масок в номинацию на выбывание 29 марта?

Шоу «Маска 7»: какую маску спасли зрители в 8-й серии от 29 марта 2026 года?

Месяц, Колибри или Гиппопотам: кого спасли зрители в 8 серии шоу «Маска-7» 2026? Фото © Ntv.ru

Так кто из всех звёздных участников шоу «Маска» покинет проект в 8-й серии? Итак, учитывая, что Колибри была в номинации практически каждый выпуск, многие ожидали, что именно она снимет маску. Но не всё так просто! 29 марта в номинацию на выбывание попали: Гиппопотам, Месяц и Колибри. Кого же из них спасут зрители? Спойлер: жюри будет поражено результатами голосования.

Как мы видим, результаты действительно удивляют! 44,8% зрителей проголосовали за Месяц, тем самым продлив участие маски в 7-м сезоне проекта. А вот судьбу остальных участников будет решать жюри: Гиппопотам собрал 27,2%, а Колибри оторвалась от него всего на каких-то 0,8%. Так с кого же снимут маску в 8 серии шоу «Маска»?

Колибри или Месяц: с кого сняли маску в 8-й серии шоу «Маска 7»?

Кого раскрыли в шоу «Маска 7» в серии от 29 марта 2026 года? Фото © Ntv.ru

Судьи, удивлённые выбором зрителей, попали в сложную ситуацию. Голосовать было сложно, особенно Регине Тодоренко. Когда после голосования Валерии, Киркорова и Родригеса счёт был 2:1 в пользу Колибри, она призналась, что обожает две эти маски. Поэтому телеведущая поравняла возможности участников, отдав голос за Колибри.

Окончательное решение досталось Сергею Лазареву. Певец отметил, что в 8 серии шоу «Маска» он не может пройти мимо маски Колибри, ведь та исполнила известную песню Сергея «Так красиво». Решение было принято — и сегодня снимает маску не кто иной, как Гиппопотам. Но кто же прячется за загадочным костюмом?

В шоу «Маска 7» сняли маску с Гиппопотама. Кто под ней скрывался и угадало ли жюри личность участника в серии от 29 марта 2026 года? Фото © Ntv.ru

Перед тем как наконец-то узнать, кто же прячется за маской, судьям необходимо выдвинуть предположения. Смог ли кто-то из жюри угадать личность, скрывающуюся за маской Гиппопотама? Да! Самым проницательным в 7-м сезоне шоу «Маска» стал Тимур Родригез. Он единственный назвал верное имя — Родион Газманов! Но даже при условии, что один из членов жюри раскрыл личность Гиппопотама, эффект от долгожданного снятия маски не стал менее ярким.

Жюри с неподдельным удивлением прощалось с Родионом. Самое интересное, что никто даже и подумать не мог, что в 8 серии шоу «Маска» мы попрощаемся именно с Гиппопотамом! А кто же снимет маску в следующей серии? А это мы узнаем 5 апреля на телеканале НТВ! А пока мы с трепетом ждём 9-ю серию шоу «Маска», расскажите, ваш любимчик уже раскрыл своё настоящее лицо или ещё держит маску?