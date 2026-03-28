Кремлёвские повара постоянно готовили Хрущёву это блюдо — простой рецепт, который накормит всю семью

Сегодня это блюдо забыто, но когда-то на кремлёвской кухне оно стояло в одном ряду с борщом и котлетами. Речь идёт об охотничьем кулеше — наваристом, густом супе, который был настоящей слабостью Никиты Сергеевича Хрущёва. Генсек — не искушённый гурман и отдавал предпочтение простой и сытной еде. А на обед предпочитал суп. Как вспоминала его личный повар Анна Дышкант, чаще всего на столе оказывался не борщ, а именно охотничий кулеш. Life.ru подготовил простой пошаговый рецепт приготовленя любимого блюда первого секретаря ЦК КПСС!

История блюда

Кулеш — блюдо с богатой историей, характерное для белорусской, украинской и южнорусской кухни. Изначально его готовили солдаты в походных условиях. Основу для блюда составлял отвар из пшена или риса с добавлением картофеля, лука и мяса или сала.

Попав на кремлёвскую кухню, кулеш не утратил своей простоты и питательности, но приобрёл изысканную подачу. Повара адаптировали рецепт под вкусы Хрущёва, создав так называемый охотничий кулеш, где к салу добавилось куриное мясо, овощи, ароматные специи и яйца.

Угощение для высоких гостей

Шеф-повар Любовь Касьяненко рассказывала, что Хрущёв не только сам с удовольствием ел кулеш, но и любил потчевать им гостей. Именно при нём в кремлёвском меню прочно обосновались домашняя окрошка, кровянка, вареники с разнообразными начинками и, конечно, охотничий кулеш, которым генсек особенно гордился.

Сегодня это блюдо — большая редкость. Даже в ресторанах, специализирующихся на постсоветской кухне, его можно найти нечасто. А между тем рецепт удивительно прост, а вкус способен составить конкуренцию самым изысканным супам.

Как приготовить кремлёвский кулеш: пошаговый рецепт

Так как же приготовить кулеш? Life.ru подготовил простой рецепт легендарного блюда, чтобы вы могли попробовать его даже дома! Итак, вам понадобится...

Ингредиенты:

филе куриного бедра — 1 кг;

шпик (солёное или свежее сало) — 150 г;

репчатый лук — 3–4 шт.;

спелые помидоры — 5 шт.;

куриные яйца — 5 шт.;

рис — 1 стакан;

вода — 2 л;

лавровый лист, соль, свежемолотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Сало нарежьте мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. В разогретом казане или толстостенной кастрюле вытопите сало до золотистых шкварок. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и лёгкого карамельного оттенка. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к луку со шпиком. Обжаривайте, помешивая, около пяти минут, затем накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и пробейте блендером до состояния однородного пюре. Отдельно вскипятите воду. Залейте содержимое казана. Через минуту добавьте тщательно промытый рис. Варите всё вместе 15–20 минут. Влейте томатное пюре. Затем, непрерывно помешивая суп, тонкой струйкой введите взбитые венчиком яйца — это создаст характерную для кулеша нежную структуру. Убавьте огонь до минимума, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите ещё пять минут. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой не менее 20–30 минут.

Результат превзойдёт ожидания: густой, ароматный и невероятно насыщенный суп, который вполне может заменить и первое, и второе. Конечно, на современный взгляд он может показаться довольно калорийным, но в те времена сытность и наваристость считались главными достоинствами хорошего обеда.