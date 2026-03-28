Кремлёвские повара постоянно готовили Хрущёву это блюдо — простой рецепт, который накормит всю семью
Оглавление
Какое блюдо любил первый секретарь ЦК КПСС? Как и из чего его приготовить дома? Life.ru нашёл простой и быстрый рецепт из Кремля!
Любимое блюдо генсека СССР: что Хрущёв просил готовить на обед? Рецепт охотничьего кулеша.
Сегодня это блюдо забыто, но когда-то на кремлёвской кухне оно стояло в одном ряду с борщом и котлетами. Речь идёт об охотничьем кулеше — наваристом, густом супе, который был настоящей слабостью Никиты Сергеевича Хрущёва. Генсек — не искушённый гурман и отдавал предпочтение простой и сытной еде. А на обед предпочитал суп. Как вспоминала его личный повар Анна Дышкант, чаще всего на столе оказывался не борщ, а именно охотничий кулеш. Life.ru подготовил простой пошаговый рецепт приготовленя любимого блюда первого секретаря ЦК КПСС!
История блюда
Охотничий кулеш: почему генсек СССР любил это блюдо? Фото © ТАСС / Александр Дитлов
Кулеш — блюдо с богатой историей, характерное для белорусской, украинской и южнорусской кухни. Изначально его готовили солдаты в походных условиях. Основу для блюда составлял отвар из пшена или риса с добавлением картофеля, лука и мяса или сала.
Попав на кремлёвскую кухню, кулеш не утратил своей простоты и питательности, но приобрёл изысканную подачу. Повара адаптировали рецепт под вкусы Хрущёва, создав так называемый охотничий кулеш, где к салу добавилось куриное мясо, овощи, ароматные специи и яйца.
Угощение для высоких гостей
Как кулеш попал на кремлёвскую кухню? Фото © ТАСС / Василий Егоров
Шеф-повар Любовь Касьяненко рассказывала, что Хрущёв не только сам с удовольствием ел кулеш, но и любил потчевать им гостей. Именно при нём в кремлёвском меню прочно обосновались домашняя окрошка, кровянка, вареники с разнообразными начинками и, конечно, охотничий кулеш, которым генсек особенно гордился.
Сегодня это блюдо — большая редкость. Даже в ресторанах, специализирующихся на постсоветской кухне, его можно найти нечасто. А между тем рецепт удивительно прост, а вкус способен составить конкуренцию самым изысканным супам.
Как приготовить кремлёвский кулеш: пошаговый рецепт
Охотничий кулеш: пошаговый и быстрый рецепт любимого блюда Хрущёва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nesavinov
Так как же приготовить кулеш? Life.ru подготовил простой рецепт легендарного блюда, чтобы вы могли попробовать его даже дома! Итак, вам понадобится...
Как приготовить кулеш? Ингридиенты, время приготовления и пошаговый рецепт. Фото © «Шедеврум»
Ингредиенты:
- филе куриного бедра — 1 кг;
- шпик (солёное или свежее сало) — 150 г;
- репчатый лук — 3–4 шт.;
- спелые помидоры — 5 шт.;
- куриные яйца — 5 шт.;
- рис — 1 стакан;
- вода — 2 л;
- лавровый лист, соль, свежемолотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Сало нарежьте мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. В разогретом казане или толстостенной кастрюле вытопите сало до золотистых шкварок. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и лёгкого карамельного оттенка.
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к луку со шпиком. Обжаривайте, помешивая, около пяти минут, затем накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне.
- Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и пробейте блендером до состояния однородного пюре.
- Отдельно вскипятите воду. Залейте содержимое казана. Через минуту добавьте тщательно промытый рис. Варите всё вместе 15–20 минут.
- Влейте томатное пюре. Затем, непрерывно помешивая суп, тонкой струйкой введите взбитые венчиком яйца — это создаст характерную для кулеша нежную структуру.
- Убавьте огонь до минимума, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите ещё пять минут. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой не менее 20–30 минут.
Результат превзойдёт ожидания: густой, ароматный и невероятно насыщенный суп, который вполне может заменить и первое, и второе. Конечно, на современный взгляд он может показаться довольно калорийным, но в те времена сытность и наваристость считались главными достоинствами хорошего обеда.
