Завещание Распутина из архивов КГБ: что в нём написано и почему скрывали 80 лет?

В 90-х годах мировые СМИ облетела громкая новость: в засекреченных архивах КГБ нашли завещание Григория Распутина. Якобы одиннадцать рукописных страниц, которые советская власть прятала восемь десятилетий. По легенде, старец не только предсказал революцию и падение коммунизма, но и назвал точную дату конца света! Life.ru разобрался в этой запутанной истории и готов рассказать, правда это или очередной вымысел?

Предсмертное письмо императору

О том, что Распутин оставил послание перед гибелью, известно из мемуаров Арона Симановича, его секретаря. В книге «Распутин и евреи» он описывает, как незадолго до смерти старец вызвал адвоката и продиктовал письмо.

Текст получился мрачным, но самое пугающее то, как Распутин рассуждал о своей смерти: старец предрёк, что умрёт до января 1917 года. Он полагал, что если его убьют простые крестьяне, то императорская династия сохранится. Но если убийцами станут дворяне или родственники царя, случится катастрофа! «Если твои родные прольют мою кровь, никто из твоей семьи не проживёт дольше двух лет. Их уничтожит русский народ», — говорилось в послании.

Симанович передал письмо императрице. Вот только сам Николай II ознакомился с завещанием уже после смерти Распутина и, по словам секретаря, пребывал в глубокой подавленности — предсказание сбывалось на глазах. В убийстве действительно участвовал двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий Павлович. А спустя около двух лет большевики расстреляли всю царскую семью.

Сенсация, которой не было

Но история набрала обороты только в 90-х годах. Историк Дэвид Норвалк объявил, что обнаружил в архивах полную версию завещания. Да, те самые одиннадцать страниц, которые изъяли у Николая II. Согласно этой версии, Распутин якобы предсказал и возникновение, и распад СССР.

Также провидец и про опасный вирус в XXI веке, оказывается, знал! Ну, там дальше по мелочи: полёты в космос, победа в войне с Германией и конец света 23 августа 2013 года. Кто-то помнит 2013-й? Кажется, в СМИ не писали об «огне, который поглотит всё живое…».

И кто же это всё придумал?

Реальная история возникновения загадочных 11 страниц крайне прозаична. Впервые материал о такой находке появился в американском издании Weekly World News. Что интересно, зарубежный таблоид даже не скрывал, что пишет первое, что приходит в голову.

Именно здесь впервые появилась история о «секретном завещании». Российские СМИ, вечно жаждущие сенсаций, перепечатали материал, опустив важную деталь: первоисточник — сатирический таблоид. А дальше информация разошлась: «западные историки», «архивы КГБ», «80 лет секретности» — так родился миф, который многие приняли за правду.

Хоть что-то из этого правда?

Хоть вокруг так называемого завещания Распутина ходит много мифов, оно действительно существовало. Но что же там было написано? Конечно же, ни про какой CoViD-19 Григорий Ефимович знать не мог, но всё-таки предсказать падение династии сумел. Был ли он настоящим провидцем? Кто знает… Но вот точное содержание письма нам известно: Распутин писал только о своих переживаниях по поводу революции. Основная мысль послания была в предсказании его смерти и предположениях о личностях убийц. Что же в итоге?

Да, может Распутин и обладал даром провидения, но уж точно не таким масштабным. Угадать людей, которые могли желать его смерти, было не так уж и трудно. Правда, был ещё один случай, который запомнился многим: когда его спросили о судьбе эскадры адмирала Рождественского, отправленной на русско-японскую войну, он ответил: «Чувствую сердцем, утонет», и не обманул. Но, так или иначе, истины о способностях старца мы уже никогда не узнаем.