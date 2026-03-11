Первые и последние роли 7 великих актёров СССР: какими мы увидели их в начале и в конце пути

Личности, о которых пойдёт речь, впервые появились на экранах молодыми и почти безымянными. Но сегодня — это народные любимцы, чьи лица навсегда впечатались в историю отечественного кино. Конечно, между первым и последним кадрами прошли десятилетия, некоторые актёры сильно изменились с возрастом. Но это никак не умаляет их талант. Давайте вместе вспомним первые и последние роли самых знаменитых отечественных актёров.

Юрий Никулин: путь от крошечной роли до любимца страны

Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове, но вскоре семья переехала в Москву. Пройдя две войны, советско-финскую и Великую Отечественную, он демобилизовался и, не сумев поступить в театральный вуз, начал работать в студии клоунады при цирке на Цветном бульваре. Тогда экзаменационные комиссии ВГИКа и ГИТИСа ещё не знали, каким великим актёром станет тот, кого они назвали «не подходящим для экрана». Цирк стал главной любовью Юрия Владимировича, но именно кино принесло ему всесоюзную славу.

Первая роль Юрия Никулина: «Девушка с гитарой», 1958 год. Фото © Кадр из фильма «Девушка с гитарой», режиссёр Александр Файнциммер / Kinopoisk

Впервые на экране Юрий Никулин появился в 1958 году в комедии «Девушка с гитарой». Это была крошечная эпизодическая роль продавца в магазине, которую зрители едва ли запомнили. Для самого Никулина это был просто первый опыт «киноработы», после которого он и подумать не мог, что станет главным комиком и актёром страны.

Последняя роль легенды советского кино: Юрий Никулин в фильме «Чучело». Фото © РИА Новости / С. Нечаев

Пронзительная драма Ролана Быкова «Чучело» в 1983 году стала последней работой Никулина в кино. Знаменитый актёр сыграл дедушку главной героини Лены Бессольцевой — мудрого, тихого, всё понимающего старика, который поддерживает внучку в её противостоянии жестокому миру одноклассников. В этой роли не осталось и следа от знаменитого Балбеса — перед зрителем предстал уставший, глубокий философ, словно подводящий итог и своей жизни тоже.

Легендарный советский актёр скончался 21 августа 1997 года, после операции на сердце. И хотя Юрия Владимировича уже давно нет с нами, но память о его безусловном таланте сохранят ещё очень многие поколения. Поэтому предлагаем вспомнить 7 фильмов с Юрием Никулиным, где живёт настоящая доброта. Ведь таких картин больше не снимают.

Родной голос для нескольких поколений — Олег Табаков

Олег Павлович Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В школе занимался в драмкружке «Молодая гвардия», а после уехал покорять Москву и с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ. Став одним из основателей театра «Современник», он прошёл путь от простого мальчика до режиссёра и руководителя МХТ им. Чехова.

Олег Табаков: первая роль в фильме «Тугой узел». Фото © Кадр из фильма «Тугой узел», режиссёр Михаил Швейцер / Kino-teatr

Впервые, в 1956 году, ещё будучи студентом, Табаков сыграл Сашу Комелева в фильме Михаила Швейцера «Тугой узел», также известном под названием «Саша вступает в жизнь». Это был образ типичного «шестидесятника» — честного, принципиального парня, с которого начиналась биография целого поколения.

Последняя сыгранная Олегом Табаковым роль: «Кухня. Последняя битва» в 2017 году. Фото © Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва», режиссёр Антон Федотов / Kinopoisk

Олег Павлович ушёл из жизни в 2018 году, успев сняться в комедии «Кухня. Последняя битва», вышедшей в 2017-м. Его герой, Пётр Аркадьевич, стал любимцем многих фанатов сериала. Интересно, что для нескольких поколений детей голос Табакова навсегда останется голосом кота Матроскина из «Простоквашино», но именно эта лёгкая комедия стала его прощанием с огромной зрительской аудиторией.

Алексей Булдаков: От партизана Савелия до деда Василия в «Диких предках»

Алексей Иванович Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Карьеру начинал в провинциальных театрах Павлодара, Томска, Караганды. В кино пришёл уже зрелым мужчиной, но настоящая народная любовь обрушилась на него после выхода «Особенностей национальной охоты», где его генерал Михалыч стал абсолютной иконой 90-х.

Алексей Булдаков и его первая главная роль: военная драма «Сквозь огонь» 1982 года. Фото © Кадр из фильма «Сквозь огонь», режиссёр Леонид Макарычев / Kino-teatr

А с чего всё начиналось? В 1982 году Булдаков сыграл главную роль и предстал перед зрителями в образе партизана-разведчика Савелия в военной драме «Сквозь огонь» режиссёра Леонида Макарычева. Тогда зритель и увидел его фактурное, волевое лицо, которое позже станет «лицом русского генерала».

«Дикие предки»: последняя роль Алексея Булдакова в 2022 году. Фото © Кадр из фильма «Дикие предки», режиссёр Юрий Бунин / Kino-teatr

Алексея Булдакова не стало в 2019 году. Однако зрители смогли увидеть его снова уже после смерти. В 2022 году вышла семейная комедия «Дикие предки», где он сыграл деда Василия. Эта роль стала своеобразным мостиком между лихими 90-ми и новым поколением, которому он подарил своего последнего, уже не генеральского, а домашнего героя.

Олег Янковский: первая и последняя роли российского актёра

Олег Иванович Янковский родился 23 февраля 1944 года в Казахстане. Его путь на сцену начался в Минске, куда его забрал старший брат Ростислав. Там Олег впервые вышел на подмостки, заменив актрису в роли мальчика. В 1965 году окончил Саратовское театральное училище, а позже стал одной из главных звёзд легендарного «Ленкома».

Олег Янковский: как начиналась карьера знаменитого актёра. Первые роли в «Щит и меч» и «Служили два товарища». Фото © РИА Новости / «Служили два товарища»

В 1968 году Янковский дебютировал в кино сразу в двух культовых картинах: «Щит и меч» и «Служили два товарища». В первом он сыграл немецкого офицера Генриха Шварцкопфа. Роль была небольшой, но яркой настолько, что молодого актёра мгновенно запомнили и полюбили. А вот в фильме «Служили два товарища» Олег исполнил роль красноармейца-фотографа Андрея Некрасова. Его герой — интеллигентный, сомневающийся солдат, который ведёт фотохронику Гражданской войны. Фильм стал прорывом для Янковского, сделав его популярным актёром советского кино.

Последняя роль Олега Янковского в 2008 году: через тяжёлую болезнь. Фото © ТАСС / Фильм «Царь»

Последний раз в кино Янковский сыграл в мрачной исторической драме Павла Лунгина «Царь», которая вышла на экраны в 2009 году. Он исполнил роль митрополита Филиппа — сильного духом, неподкупного церковного иерарха, вступившего в конфликт с Иваном Грозным. Свою последнюю работу Олег Иванович проводил уже будучи смертельно больным, артисту диагностировали рак поджелудочной железы в 2008 году.

Валентин Гафт: талантливый человек — талантлив во всём

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Ещё в школе увлёкся самодеятельностью и тайком от родителей поступил в Школу-студию МХАТ. Сменив несколько театров, от Театра им. Моссовета до «Ленкома», он наконец нашёл свою место в «Современнике». Помимо актёрского таланта, Гафт потрясающие писал — его эпиграммы на коллег разлетались на цитаты.

Валентин Иосифович Гафт: первая роль в фильме «Убийство на улице Данте». Фото © Кадр из фильма «Убийство на улице Данте», режиссёр Михаил Ромм / Kino-teatr

В 1956 году, ещё студентом, Гафт снялся в массовке фильма Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Примечательно, что эта картина стала кинодебютом для целого созвездия актёров: Михаила Козакова, Иннокентия Смоктуновского и, конечно, самого Валентина Иосифовича. Это был крошечный эпизод, с которого начался путь великого мастера.

Последняя работа Валентина Гафта в 2016 году. Фото © Кадр из фильма «Млечный путь», режиссёр Анна Матисон / Kino-teatr

Валентин Гафт ушёл из жизни в декабре 2020 года. Одной из его последних работ в кино стала роль Шамана в фильме «Млечный путь» 2016 года. Эта картина, снятая в жанре роуд-муви, позволила актёру вновь появиться на экране уже в возрасте за 80 — умудренным, загадочным, словно смотрящим куда-то дальше обычных житейских горизонтов. Это был достойный финал долгой и блистательной дороги.

Андрей Миронов: крест настоящего театрала

Андрей Александрович Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в знаменитой эстрадной семье Марии Мироновой и Александра Менакера. Родители даже «перенесли» его официальную дату рождения на 8 марта, чтобы сын стал подарком женщинам к празднику. Несмотря на брезгливость и страх перед грязью, за что его в детстве даже выгнали со съёмок «Садко», Андрей Миронов с блеском окончил Театральное училище имени Щукина и в 1962 году был принят в труппу Московского театра сатиры, где прослужил четверть века.

Андрей Миронов: первая роль в драме «А если это любовь?» Кого сыграл знаменитый актёр? Фото © Кадр из фильма «А если это любовь?», режиссёр Юлий Райзман / Kino-teatr

Ещё студентом, в 1961 году, Миронов сыграл свою первую роль в кино. Это был фильм Юлия Райзмана «А если это любовь?» — пронзительная драма о первой школьной любви, столкнувшейся с жестокостью взрослого мира. Андрею досталась небольшая роль Пети, одного из одноклассников главных героев. Никто тогда не мог предположить, что этот юноша с забавной внешностью станет главным комедийным дарованием и любимцем миллионов женщин.

Последний выход на сцену: роль Фёста в музыкальной комедии Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Фото © Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Алла Сурикова / Kino-teatr

Последней работой Андрея Миронова в кино стала роль мистера Фёста в музыкальной комедии Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» в 1987 году. Его герой — блистательный и благородный проповедник кино, несущий свет и добро в дикий городок. Миронов успел увидеть готовый фильм на неофициальном показе в Ленинграде, но до московской премьеры не дожил всего несколько месяцев. 14 августа 1987 года во время исполнения своей коронной роли Фигаро в Рижском театре оперы и балета у него произошло кровоизлияние в мозг. Не приходя в сознание, 16 августа великий актёр ушел из жизни, оборвав свой творческий путь прямо на сцене.

Василий Лановой: символ советской романтики

Василий Семёнович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье крестьян – переселенцев с Украины. Война застала его семилетним мальчиком в оккупации у бабушки. После освобождения вернулся в Москву, где окончил школу с золотой медалью и поступил на журфак МГУ, но проучился там всего полгода — театр победил. В 1957 году он окончил Щукинское училище и был принят в труппу Театра имени Вахтангова, которому отдал 64 года жизни.

Василий Лановой: впервые на экране в образе своенравного мальчишки. Фото © РИА Новости

Впервые на экране Лановой появился ещё студентом в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости», где сыграл Валентина Листовского. Это была роль своенравного и самоуверенного старшеклассника, но настоящая слава пришла чуть позже — с главной ролью Павла Корчагина в одноимённом фильме 1956 года, которая мгновенно сделала молодого актёра символом романтики и героем для миллионов советских зрителей.

Уже не мальчишка: последняя роль Василия Семёновчиа в 2016 году. Фото © Кадр из фильма «Чужой дед», режиссёр Мурад Алиев / Kino-teatr

Свою последнюю роль в кино Василий Лановой сыграл в 2016 году, когда ему было уже 82 года. В фильме Мурада Алиева «Чужой дед» он исполнил главную роль — пожилого профессора, который после смерти жены вынужден искать общий язык с внуками и даже вступать в драку с бандитами, причём без дублёра. Режиссёр вспоминал, что съёмочная смена длилась 18 часов, и Лановой, несмотря на возраст и болезни, работал с невероятной самоотдачей.

Они уходили по-разному. Кто-то тихо, как Юрий Никулин, подаривший нам в последний раз глаза дедушки, понимающего больше, чем может сказать. Кто-то — трагически, прямо на сцене, неся крест актёрской карьеры до последних минут жизни. Кто-то, как Василий Лановой, до последнего вздоха тащил на себе груз ответственности за каждое сыгранное слово, а кто-то, как Алексей Булдаков, явился к нам с экрана уже из вечности, чтобы в который раз улыбнуться по-родному.

Мы редко задумываемся, листая старые фотографии и кадры, что между первой робкой пробой и последним дублем пролегает целая человеческая жизнь, полная надежд, триумфов, потерь и счастья быть узнаваевым и любимым.