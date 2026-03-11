«Гематома ещё есть»: Волочкова раскрыла детали повторной операции на тазобедренном суставе

Анастасия Волочкова поделилась подробностями восстановления после операции на тазобедренном суставе. Балерина призналась: пока она не готова вернуться к полноценным танцевальным нагрузкам.

«Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома ещё есть, шов заживает», — рассказала артистка в интервью kp.ru.

В феврале в Германии Волочковой провели эндопротезирование: у неё стерлась хрящевая ткань. После операции балерина вернулась в Россию, но слишком рано приступила к тренировкам. От напряжения швы разошлись, и потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Сейчас Волочкова соблюдает рекомендации врачей и постепенно восстанавливается.

Второй концерт после операции пройдёт без танцевальных номеров. Артистка выйдет на сцену в ограниченном формате, чтобы не рисковать здоровьем.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге в одной из клиник Германии. 50-летняя артистка отправилась в город Мюльхайм-ан-дер-Рур, где ей удалили косточку. Стоимость процедуры составила около €10 тысяч (примерно 909 тысяч рублей), однако Волочкова решила сэкономить на дополнительных услугах, включая недельный стационар и реабилитацию.