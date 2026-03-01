Волочкова рассказала, как повергла в шок немецких врачей из «клиники для бомжей»

Балерина Анастасия Волочкова перенесла в Германии две операции, первая из которых завершилась неудачно. О деталях хирургического вмешательства и его последствиях артистка рассказала журналистам на музыкальной премии Bloggers music awards, уточнив, что услуги немецких специалистов обошлись ей в 3 миллиона рублей.

На второй день после первой операции, игнорируя предписания о лежачем режиме, Волочкова принялась выполнять гимнастику и растяжку с полной нагрузкой. Своим поведением танцовщица, по её словам, повергла немецких врачей в культурный шок.

«Врачи в Германии были от меня в культурном шоке от того, что я на второй день после операции с наркозом, когда мне нужно было просто лежать, пошла делать гимнастику и растяжку с полной нагрузкой. В итоге у меня разошёлся шов, и я опять легла на операцию под наркозом. Врачи не разрешали мне ничего, но я делала всё то, что было нельзя», — рассказала она.

Артистка призналась, что осознанно нарушала врачебные запреты, поскольку по жизни активный человек, который не может просто лежать без дела. Она оплатила всё лечение из собственных средств и осталась вполне довольна как клиникой, так и работой медиков.

Тем не менее был неприятный момент, о котором артистка будет долго вспоминать. В течение четырёх дней она не могла получить привычную для себя еду во время реабилитации, поскольку всех так кормили сосисками в тесте. Балерина три дня просила найти ей салатные листья и два яйца, и лишь на четвёртые сутки её просьбу выполнили. Лечение артистка проходила в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Этот госпиталь считается одним из худших в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются, что там часто не работает рентген, медсёстры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать койки для бомжей, которых учреждение обязано принимать.

Ранее Анастасия Волочкова заявила о готовности во второй раз стать матерью. Она планирует создать семью со своим близким человеком по имени Марчело. Экс-прима Большого театра рассказала, что они с Марчело обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что благодаря генетике у них будут очень красивые дети. Балерина уверена, что её образ жизни позволит выносить здорового малыша, а возрастные ограничения ей не помеха.