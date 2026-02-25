Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 07:14

Анастасия Волочкова раскрыла имя отца своего будущего ребёнка

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что готова во второй раз стать матерью. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что планирует создать семью со своим близким человеком по имени Марчело, от которого и хочет родить ребёнка.

Волочкова показала фото с «профессором» после слухов о лечении в «клинике для бомжей»
Волочкова показала фото с «профессором» после слухов о лечении в «клинике для бомжей»

По словам экс-примы Большого театра, они с Марчело обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у них будут очень красивые дети благодаря генетике. Звезда уверена, что её образ жизни позволит выносить здорового малыша, возрастные ограничения ей не помеха. Пол будущего ребёнка балерина не уточнила.

«А у меня есть желание, честно говоря, во второй раз погрузиться в материнство, учитывая то, какие у меня сейчас непростые отношения с дочерью, желание родить ещё одного ребёнка усиливается с каждым разом», — отметила Волочкова.

«Было прекрасно и красиво»: Волочкова шокировала откровениями о потере девственности
«Было прекрасно и красиво»: Волочкова шокировала откровениями о потере девственности

Ранее Анастасия Волочкова откровенно призналась, что самой большой ошибкой в своей жизни считает решение расстаться с бизнесменом и политиком Сулейманом Керимовым. Их отношения длились три года, и именно балерина стала инициатором разрыва.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar