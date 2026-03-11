Певец Глызин задолжал Российскому авторскому обществу почти полмиллиона

Заслуженный артист России Алексей Глызин задолжал Российскому авторскому обществу 481 250 рублей. Такие данные приводит сервис проверки контрагентов Rusprofile, передаёт kp.ru.

Исковое заявление поступило в арбитражный суд Москвы 5 марта 2026 года, однако пока не принято к производству. Подробности претензий не раскрываются.

Музыкальная карьера Глызина началась в 1980 году с группы «Весёлые ребята». В 1989-м он основал собственную группу «Ура» и начал сольную карьеру. В 2006 году президент Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста РФ.

Помимо выступлений, артист ведёт музыкальный бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. Он также является соучредителем компаний СК «Забей» и «Огнещит Со4», занимающихся спортивной деятельностью и научными разработками.

