Жёны диктаторов: как сложилась судьба супруги Гитлера, африканской императрицы и других известных первых леди?

История хорошо сохранила для нас образы жестоких диктаторов. Но что нам известно о женщинах, стоявших за грозными правителями? Каково это — быть супругой влиятельного политика? Значит ли это, что ты жертва обстоятельств или тебя запомнят как единомышленника? Life.ru рассказал о судьбе шести женщин, оказавшихся в эпицентре жестоких политических игр. Как же сложилась жизнь этих людей?

Ева Браун: кем была супруга Гитлера?

Ева Браун: биография немецкой модели и сожительницы Адольфа Гитлера. Фото © Wikipedia / Studio of Генрих Гофман

Будущая жена печально известного Адольфа Гитлера была младше него на 27 лет. Родилась Ева Браун 6 февраля 1912 года в семье Фрица Брауна, школьного учителя с монархическими убеждениями. Семья девушки жила в достатке. Ева окончила монастырскую начальную школу, а потом — лицей в Мюнхене.

Учёба давалась ей нелегко — смышлёная, но не самая прилежная, она предпочитала урокам спорт. В особенности Ева любила лёгкую атлетику, чтение любовных романов и мечтала о карьере актрисы. Желая обрести финансовую независимость от отца, в сентябре 1929 года 17-летняя Браун устроилась на работу в фотоателье Генриха Гофмана — друга и личного фотографа лидера НСДАП Адольфа Гитлера.

Встреча с Адольфом Гитлером

Как жили Ева Браун и Адольф Гитлер? История знакомства и сожительства. Фото © Wikipedia / General Services Administration. National Archives and Records Service. Office of the National Archives

В октябре того же года в ателье зашёл мужчина со «смешными усами», которого ей представили как «герра Вольфа». 40-летний Адольф Гитлер уже был лидером набиравшей силу нацистской партии и обратил внимание на 17-летнюю ассистентку. Его увлекла эта юная, наивная девушка, так непохожая на брутальных соратников по партии.

Их отношения развивались медленно и на его условиях. Гитлер, называвший себя «женатым на Германии», не терпел публичности в личной жизни. Ева стала его тайной спутницей, в тени его отношений с племянницей Гели Раубаль. Трагическая смерть Гели в 1931 году открыла Еве дорогу, но, как потом станет ясно, пристальное внимание фюрера не гарантировало ей счастья.

Девушка в золотой клетке

После смерти первой любовницы Гитлер решил усилить контроль над второй. Для этого он купил Еве дом и сделал её своим личным секретарём. Этот пост был номинальным, чтобы не возникало лишних вопросов. В 1936 году была закончена реконструкция личной резиденции Гитлера в Баварских Альпах, которую назвали Бергхоф («горный двор»). Туда-то и переехала Ева Браун.

Но жизнь девушки в Бергхофе была похожа на заключение в золотой клетке. Ей запрещалось появляться в Берлине, курить в присутствии фюрера, пользоваться косметикой и слишком откровенно загорать. Прислуге нельзя было разговаривать с Евой без необходимости, а при появлении важных гостей девушку и вовсе отсылали в апартаменты. О существовании любовницы Гитлера знал лишь узкий круг приближённых.

Не белая и пушистая

Фотографии Евы Браун: кем на самом деле была возлюбленная Адольфа Гитлера? Фото © ТАСС / AP

Долгое время о Еве Браун говорили как о «невинной овечке», далёкой от политики и преступлений нацизма. Однако исторические исследования рисуют совсем другой портрет. Она была частью пропагандистской машины, создавая человечный образ фюрера. Играла роль негласного цензора и хозяйки дома: благосклонности Евы искали высшие чины рейха, так как доступ к Гитлеру в Бергхофе зависел и от её расположения.

Фрау Гитлер

Последние дни Евы Браун: бункер и брак с Адольфом Гитлером. Фото © Wikipedia

Весной 1945 года, когда крах Третьего рейха стал неизбежен, Ева проявила неожиданную твёрдость. 15 апреля она приехала в Берлин, чтобы быть рядом с Гитлером, хотя тот приказывал ей уехать в безопасный Мюнхен. «Германия без Адольфа Гитлера непригодна для жизни», — говорила тогда Ева.

Услышав от фюрера о намерении завершить жизнь до того, как дверь их выбьют солдаты Красной армии, Ева решилась сделать то же самое. Но попросила напоследок исполнить её давнюю мечту — стать официальной женой Гитлера. 29 апреля 1945 года, за день до собственной кончины, в мрачной обстановке бункера состоялась скромная церемония бракосочетания. Она стала фрау Гитлер. И через несколько часов покончила с собой. Сам Гитлер лишил себя жизни на следующий день, 30 апреля 1945 года.

Ракеле Муссолини: крестьянка, которая стала «первой леди»

Ракеле Муссолини: почему её называют образцовой фашисткой-домохозяйкой? Фото © Wikipedia

Ракеле Гвиди родилась 11 апреля 1890 года в Предаппио. Её семья была жила бедно, так что с раннего детства жизнь не сулила ей ничего, кроме тяжёлой работы и раннего замужества. Отец девочки рано умер, а судьба потом и вовсе устроила настоящий экшен. Алессандро Муссолини после смерти жены Розы в 1905 году перебрался в соседний городок Форли, где открыл небольшой отель на окраине. Оттуда он стал часто навещать свою давнюю знакомую, овдовевшую крестьянку Анну Ломбарди, за которой когда-то ухаживал. Устроил их к себе на работу.

Бенито Муссолини, вернувшись из Швейцарии, поселился у отца, где и встретил будущую супругу. По свидетельствам современников, это была любовь с первого взгляда. Как обычно это и бывает, родители не одобрили союз молодых людей. Но тут настоящая натура Бенито вырвалась наружу. Он поставил ультиматум: либо брак состоится, либо он застрелит сначала Ракеле, а потом себя. Это сработало… В 1909 году Алессандро Муссолини дал сыну и Ракеле разрешение на брак. В 1910 году девушка переехала к Бенито и в сентябре того же года родила их первого ребёнка — дочь Эдду. В декабре 1915 года Муссолини женился на Ракеле.

Богаты, но только надеждами

Их первые годы были нищими, Бенито был не в состоянии прокормить семью. Ракеле в своих мемуарах описывала этот период так: «Две меблированные комнатки были совсем крошечные... Всё семейное имущество состояло из четырёх простыней, четырёх тарелок и четырёх столовых приборов. Мы были богаты нашей молодостью и надеждами».

Как ни парадоксально, но в его понимании Ракеле была идеальной женой. Рожала детей (всего их было пять), занималась домом, не лезла в политику и смотрела сквозь пальцы на любовные интрижки. Сама она позже писала: «Инстинкт подсказывал мне, что в моих чувствах к нему есть что-то материнское... Он это сознавал и любил меня за это».

Погиб с другой женщиной

Бенито Муссолини и Клара Петаччи: диктатора расстреляли с любовницей. Фото © Wikipedia, © Wikipedia / Madelgarius.

И вот однажды судьба сыграла с Ракеле злую шутку. Хотя неясно, кому из этих троих повезло больше. Да, именно из троих. 28 апреля 1945 года Бенито расстреляли итальянские партизаны на окраине деревни Меццегра. Но погиб он не в одиночестве, а в компании своей любовницы — Клары Петаччи. Ракеле не оказалось рядом. Она пыталась бежать из Италии, но была арестована в Швейцарии итальянскими партизанами. Её передали американцам и несколько месяцев держали под надзором. Затем освободили.

Таковой оказалась ирония судьбы: верная жена, которая терпела измены десятилетиями, осталась жить, а любовница, затмившая её в последние годы, погибла вместе с дуче.

Счастливый конец

После войны Ракеле вернулась в родной Предаппио и открыла ресторан, где подавала блюда романьольской кухни. Туристы, приезжавшие взглянуть на место рождения диктатора, заходили и к его вдове. В 1974 году она выпустила мемуары «Муссолини: интимная биография», где попыталась оправдать мужа и представить его и себя в выгодном свете. Также она получала пенсию от Итальянской Республики до конца своей жизни.

Ракеле Муссолини умерла 30 октября 1979 года в Форли в возрасте 89 лет, пережив мужа на 34 года и оставив после себя многочисленных потомков, некоторые из которых пошли в политику.

Елена Чаушеску: от крестьянской избы до кресла вице-премьера

Елена Чаушеску: кем была супруга Николая Чаушеску? Фото © Wikipedia

Судьба Елены Чаушеску — это ещё одна история про девушку, увидевшую в образе революционера настоящего героя. Родившаяся в семье бедного крестьянина, Елена с юных лет познала тяжёлый физический труд. Хорошего образования она не получила, ограничившись начальными классами школы. Однако природная хватка и амбициозность компенсировали отсутствие знаний.

Перелом в её жизни наступил в 1939 году, когда двадцатилетняя Елена познакомилась с Николаем Чаушеску. Он только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за участие в кражах. Для Елены, как и для многих женщин той эпохи, революционер-подпольщик стал спасителем. К моменту окончания Второй мировой войны они уже были неразлучны.

Восхождение крестьянки

Николай и Елена Чаушеску: поддельное образование и общие взгляды. Фото © ТАСС / Гиви Киквадзе, Туркия Отари

После прихода к власти Георгиу-Дежа и затем, в 1965 году, самого Николае Чаушеску началось стремительное возвышение Елены. Понимая, что её необразованность может стать препятствием, женщина с помощью партийного аппарата инициирует процесс «академического творения». За короткий срок она, не имея базовых научных трудов, становится обладательницей учёных степеней в области химии и возглавляет Национальный совет по науке и технологии, а затем и Академию наук Румынии.

Супружеский труд

Если на начальном этапе правления Чаушеску Румыния пользовалась определённой либерализацией и поддержкой Запада, то с конца 70-х годов режим ужесточился. Елена стала играть ключевую роль в принятии экономических решений. Именно её называют главным инициатором политики тотальной экономии для погашения внешнего долга.

В июле 1971 года Елена была избрана членом Центральной комиссии по социально-экономическому прогнозированию. Потом, в июле 1972 года, она стала полноправным членом ЦК РКП. В июне 1973 года Елена Чаушеску была избрана в исполком партии. В ноябре 1974 года на XI съезде РКП стала членом политического исполкома, а в январе 1977 года уже удосужилась звания члена высшего партийного органа — Постоянного бюро Политического исполкома.

Пока супруги жили во дворце, окружённые роскошью и штатом прислуги, потому что выросшая в бедности Елена хотела это компенсировать, народ Румынии голодал. Печально известная «программа рационализации» привела к нормированию хлеба, тепла и света. В 1983–1984-х годах ситуация достигла абсурда и жестокости: во исполнение указаний сверху об экономии электроэнергии в родильных домах отключали инкубаторы для недоношенных детей. Сотни младенцев, которых могли бы спасти, погибли. Ответственность за эти преступления наряду с репрессиями против инакомыслящих, которых было немало, лежит на Елене.

Крах Чаушеску

Революция в Румынии 1989 года: казнь Елены Чаушеску. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

В декабре 1989 года волнения в Тимишоаре перекинулись на Бухарест. Когда армия отказалась стрелять в народ, а митинг на площади перед ЦК был разогнан с применением силы, судьба диктаторов была предрешена. Попытка бегства на вертолёте провалилась — страна была охвачена восстанием. Импровизированный военный трибунал длился всего несколько часов. Елена держалась с высокомерием, до последнего отказываясь признавать легитимность суда, оскорбляя судей и обвиняя их в предательстве. Её последние слова, адресованные солдатам перед расстрелом: «Я была матерью для вас всех!».

25 декабря 1989 года приговор привели в исполнение. Фотография мёртвой Елены Чаушеску облетела весь мир, став символом конца эпохи коммунистических диктатур в Восточной Европе. Её путь из крестьянской избы в кресло вице-премьера закончился там же, где она начинала, — в полном одиночестве перед лицом смерти, но уже не как жертвы обстоятельств, а как соавтора жестокого режима.

Екатерина Дангиаде — императрица Центральной Африки

Екатерина Дангиаде — одна из девятнадцати жён Жан-Беделя Бокассы. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Судьба Екатерины Дангиаде тесно переплелась с жизнью одного из самых одиозных правителей XX века — лидера Центрально-Африканской Республики Жан-Беделя Бокассы. А тот был известен своей жестокостью и эксцентричностью: у него было множество жён и десятки детей, а личная жизнь часто становилась продолжением его политики демонстративной власти.

Не первая, но единственная

Екатерина стала шестой женой Бокассы и заняла особое место среди его многочисленных жён. В отличие от других женщин в его жизни, она получила официальный статус супруги и со временем стала главной женщиной в жизни правителя. Отношения Екатерины и Жан-Беделя складывались в атмосфере абсолютной власти Бокассы: он требовал безусловной преданности и подчёркнутого уважения к своему статусу.

Стала императрицей, а потом пропала

4 декабря 1976 года Бокасса провозгласил страну Центрально-Африканской империей, а год спустя, 4 декабря 1977 года, устроил одно из самых дорогих и театрализованных шоу XX века в честь своей коронации как императора Бокасса I. Попавшая в Книгу рекордов Гиннесса церемония, вдохновлённая коронацией Наполеона, должна была продемонстрировать величие нового режима. В ходе этого события Екатерина Дангиаде была торжественно коронована как императрица. Парадная роскошь — золотые кареты, дорогие наряды и тысячи гостей — резко контрастировала с реальностью страны, где большая часть населения жила в условиях крайней бедности.

Несмотря на привилегии, жизнь рядом с Бокассой была далека от спокойной. Его правление сопровождалось репрессиями, подозрительностью и жестокими расправами над противниками. После переворота 1979 года, поддержанного Францией, режим рухнул практически мгновенно. Императорская семья потеряла власть и оказалась в изгнании.

После падения режима Екатерина Дангиаде предпочла держаться в тени. В отличие от мужа, которого позже судили за многочисленные преступления, она почти не участвовала в политической жизни и постепенно исчезла из публичного пространства, оставшись лишь эпизодической фигурой в истории одной из самых странных диктатур Африки. Однако, по информации из одной онлайн-энциклопедии, Екатерина Дангиаде присутствовала на церемонии 1 декабря 2010 года, в ходе которой президент ЦАР Франсуа Бозизе подписал указ о полной реабилитации Жан-Беделя Бокассы и его посмертном восстановлении во всех правах, и приняла от президента одну из высоких государственных наград.

Мишель Беннетт Дювалье — первая леди Гаити

Мишель Беннетт Дювалье: как жила супруга Жан-Клода Дювалье? Фото © Wikipedia

Мишель Беннетт Дювалье стала символом роскоши и оторванности власти от народа во времена правления гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, известного под прозвищем Беби Док. Дювалье пришёл к власти в 1971 году, унаследовав режим от своего отца — диктатора Франсуа Дювалье, создателя жёсткой системы репрессий. Когда в 1980 году Жан-Клод женился на молодой красавице Мишель Беннетт, свадьба стала одним из самых дорогих и пышных событий в истории страны.

Они были идеальной парой

Брак вызвал противоречивую реакцию. Мишель происходила из богатой семьи аристократического происхождения. Частично союз воспринимался как примирительный жест режима в адрес элиты. Но правящие круги Гаити восприняли его негативно. Мадам Беннетт принадлежала к тому самому социальному слою, который стал главной мишенью репрессивной политики Франсуа Дювалье. Они долгие годы строили свою риторику на противопоставлении мулатской элиты и защиты интересов чёрного большинства.

Отношения супругов часто описывались как союз, основанный на взаимных интересах: Дювалье получал эффектную первую леди, укреплявшую престиж режима за рубежом, а Мишель — доступ к огромным финансовым ресурсам и роскошной жизни. Она устраивала пышные приёмы, покупала дорогие украшения, одежду и автомобили. В то время как население Гаити страдало от нищеты и политических репрессий, правящая семья тратила миллионы долларов государственных средств.

Что было после падения режима?

К середине 1980-х годов экономический кризис и народное недовольство привели к падению режима. В 1986 году массовые протесты вынудили Дювалье бежать из страны. Супруги основались во Франции. Их отлёт был осложнён большим количеством багажа, полного роскоши.

В эмиграции их брак постепенно распался из-за финансовых проблем. Мишель Дювалье сменила фамилию на девичью, оставила за собой большую часть имущества и продолжила вести прежний образ жизни. Её имя до сих пор ассоциируется с эпохой коррупции и роскоши при диктатуре на Гаити.

Имельда Маркос — женщина, пережившая падение режима

Имельда Маркос: кем была супруга Фердинанда Маркоса? Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Имельда Маркос — одна из самых известных и противоречивых жён в истории XX века. Она была супругой президента Фердинанда Маркоса, правившего Филиппинами более двадцати лет. Их знакомство произошло в начале 1950-х годов. Маркос сделал предложение всего через 11 дней ухаживаний. Так или иначе, их союз быстро превратился в политическое партнёрство: Имельда обладала яркой внешностью, харизмой и умением производить впечатление на публику, а Маркос имел власть.

Став первой леди, она активно участвовала в государственной жизни. Занимала посты губернатора Манилы и министра, курировала культурные и инфраструктурные проекты и часто выступала в роли дипломатического представителя режима.

Роскошь — её второе имя

Однако её имя стало нарицательным прежде всего из-за роскоши. Когда в 1986 году режим Маркоса был свергнут в ходе Филиппинской революции народной власти, протестующие вошли в президентский дворец и обнаружили огромные гардеробные первой леди. Среди находок была коллекция из более чем тысячи пар обуви, ставшая символом расточительности правящей семьи.

Супруги бежали в США, где Фердинанд Маркос умер в изгнании в 1989 году. Однако история Имельды на этом не закончилась. Она сумела вернуться на Филиппины, восстановить политические связи и даже избиралась в парламент.

Исабель Перон: путь от танцовщицы до президента

Исабель Перон: как она стала президентом Аргентины? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

История Исабель Перон сильно отличается от судьбы большинства жён авторитарных лидеров. Она не только пережила своего мужа, аргентинского лидера Хуана Перона, но и сама стала главой государства.

Будущая первая леди родилась 4 февраля 1931 года в семье банковских служащих и в молодости работала танцовщицей в ночном клубе в Панаме. Там в 1955 году она и познакомилась с Хуаном Пероном, который в тот момент находился в изгнании после военного переворота.

Их отношения быстро переросли в брак. Исабель стала для Перона не только супругой, но и политическим помощником: она сопровождала его в поездках, помогала поддерживать связи со сторонниками и постепенно вошла в круг партийного руководства.

Сумела стать президентом

Когда Перон вернулся к власти в 1973 году, он сделал супругу своим вице-президентом. После его смерти в 1974 году Исабель автоматически заняла пост президента. Однако страна находилась в тяжёлом кризисе: экономические проблемы, терроризм и политическое насилие разрушали стабильность государства. Правление Исабель оказалось слабым и нестабильным, а влияние различных политических групп вокруг неё только усиливало хаос.

В 1976 году военные свергли её в ходе переворота. Исабель Перон была арестована и провела несколько лет под домашним арестом, после чего была выслана в Испанию. В отличие от многих фигур той эпохи, она прожила долгую жизнь, пережив и мужа, и его политическую эпоху.

Так легко ли быть женой политика? Биографии этих женщин навсегда останутся в мировой истории как интересный объект для исследования. Когда речь о грозном правителе, сложно представить его семейный быт. Наверное, именно поэтому нас всегда будут интересовать судьбы людей, находившихся бок о бок с политиками, известными на весь мир.