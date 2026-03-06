Что ели люди в Российской империи: топ-5 самых интересных дореволюционных рецептов

Кухня Российской империи была столь же многообразна, как и сама страна. Это был удивительный симбиоз древних русских традиций и европейских веяний, проникших в страну благодаря петровским реформам и моде на всё французское. Крестьяне довольствовались тем, что давала земля, а в богатых домах повара готовили изысканные блюда, многие из которых дошли до нас в поваренных книгах. Life.ru собрал 5 самых интересных рецептов из XIX века, попробуете приготовить?

Говядина по-строгановски

Бефстроганов, рецепт: как готовили говядину по-строгановски в XIX веке? Фото © Gemini Nano banana

Это блюдо — настоящий символ русской дворянской кухни, которое, как ни странно, имеет французские корни. Своим названием оно обязано графу Александру Григорьевичу Строганову. По легенде, блюдо придумал француз специально для возрастного графа, имеющего проблемы с зубами. Способ приготовления говядины по-строгановски обеспечивает мягкость и нежность. Интересно, что сейчас блюдо можно встретить под англоязычным названием — бефстроганов.

Ингредиенты: Говядина (филе) — 500 г.

Сливочное масло — 50–60 г.

Мука — 1 ст. ложка.

Говяжий бульон — 1–2 стакана.

Сметана — ½ стакана.

Лук репчатый — 1 шт.

Горчица (готовая) — 1 ч. ложка (по желанию).

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление: Мясо нарежьте тонкими ломтиками поперёк волокон и слегка отбейте. На сковороде растопите половину сливочного масла и быстро обжарьте мясо до румяной корочки. Переложите его в отдельную посуду. На той же сковороде растопите оставшееся масло, добавьте муку и, помешивая, обжарьте её до золотистого цвета. Тонкой струйкой влейте бульон, непрерывно размешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения, чтобы соус загустел. Добавьте в соус сметану, горчицу (если используете), мелко нарезанный лук, соль и перец. Верните мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на самом медленном огне 10–15 минут. Подавать бефстроганов лучше всего с картофелем фри или толчёной картошкой, как это делали в XIX веке.

Вот так блюдо, когда-то придуманное для одного человека, стало настоящим символом русской кухни! Бефстроганов пережил и графскую усадьбу, и революцию, и саму Российскую империю. И теперь его готовят не только в России, но и во всех ресторанах мира.

Гурьевская каша

Гурьевская каша: рецепты из XIX века. Фото © Gemini Nano Banana

Существует легенда, что эта знаменитая сладкая каша была изобретена в начале XIX века. Рецепт разработал Захар Кузьмин — крепостной повар министра финансов Д.А. Гурьева. Министр настолько впечатлился блюдом, что завтракал ей практически каждый день! С тех пор каша, названная в честь Гурьева, стала одним из самых модных и престижных десертов в русской кухне.

Ингредиенты: Манная крупа — ¾ стакана.

Молоко — 1,2 л.

Сливки (жирные) — ½ стакана.

Сахар — по вкусу.

Соль — щепотка.

Орехи (грецкие, фундук, миндаль) — 100 г.

Любые фрукты или ягоды (свежие или из варенья).

Ваниль, корица — по желанию.

Приготовление: Сварите густую манную кашу на молоке с добавлением соли и сахара. В отдельной широкой кастрюле или сковороде нагрейте сливки. Когда на них образуется пенка, аккуратно снимите её шумовкой. В огнеупорную форму или порционные горшочки выкладывайте слоями: слой каши, посыпанный сахаром и орехами, сверху — снятые сливочные пенки. Повторите несколько раз. Украсьте верх фруктами и ягодами. Запекайте в духовке при 180 °С около 10–15 минут, пока не появится румяная корочка. Перед подачей можно полить абрикосовым соусом или вареньем.

Многим кажется, что каша — это скучно. Но министр финансов не согласился бы с этим мнением. Он знал толк в еде! Вот так мы и узнали ещё один изысканный дворянский рецепт. Будете пробовать?

Заваруха-повалиха

Заваруха-повалиха: необычный рецепт из Российской империи. Фото © Gemini Nano Banana

Если гурьевская каша — это изысканный десерт для аристократов, то заваруха-повалиха более приземлённое блюдо, но это не значит, что оно не появлялось на дорогих дворянских застольях. Такую кашу ценили за сытность, простоту в приготовлении и незамысловатый, но приятный вкус.

Ингредиенты: Мука пшеничная (иногда ржаная или ячневая) — 200 г.

Вода — 200 г.

Сахар — 30–40 г (по вкусу, иногда заменяли мёдом).

Масло сливочное (или маргарин, топлёное масло) — 20–50 г.

Для подачи: простокваша, сметана, кефир или топлёное молоко — около 200 г.

Приготовление: В кастрюле вскипятите воду с сахаром или мёдом. Убавьте огонь до минимума и начните тонкой струйкой всыпать просеянную муку, постоянно и интенсивно помешивая, чтобы не образовались комочки. Проварите смесь на медленном огне, продолжая мешать, пока она не загустеет до консистенции очень густой манной каши (как для биточков). Смажьте сковороду или жаропрочную форму сливочным маслом. Выложите полученное заварное тесто горкой. В центре горки ложкой сделайте углубление. В углубление положите кусочек сливочного масла или налейте растопленное. Поставьте сковороду в духовку, разогретую до 180 °C, и запекайте до образования румяной поджаристой корочки около 20–25 минут. Самое важное — едят заваруху-повалиху только горячей! Выложите кашу на тарелки и непременно полейте простоквашей, сметаной или кефиром. Зачерпнув ложкой кашу с края, её обмакивают в «озерцо» из сметаны или простокваши в центре или в отдельной миске.

Обычные крестьяне, в отличие от графа Строганова и министра Гурьева, не могли похвастаться дорогостоящими ингредиентами для готовки. Но это не помешало им создать интересный рецепт, который вошёл в историю и сохранился до наших дней.

Тельное

Традиционная русская еда: рецепт тельного. Фото © Gemini Nano Banana

Это блюдо, которое сегодня почти забыто, а когда-то было украшением любого стола. Само слово «тельное» происходит от «тело» и означает нечто, сделанное из рыбы. Это котлеты, а иногда рулеты, которые делают из рыбного фарша, закатывая его в форме полумесяца или колечка. Чем-то напоминает современные рыбные палочки, только суть изысканнее и постарше.

Ингредиенты: Филе судака (или щуки) — 600 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Белый хлеб (мякиш) — 50 г.

Молоко — 50 мл.

Сливочное масло — 50 г.

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари.

Соль, перец, зелень.

Масло для жарки.

Приготовление: Рыбное филе дважды пропустите через мясорубку с луком. Хлеб замочите в молоке, отожмите и добавьте к фаршу. Туда же положите размягчённое сливочное масло, яйцо, мелко нарубленную зелень, соль и перец. Фарш тщательно вымесите. Из полученной массы сформируйте небольшие котлетки в форме полумесяца или колбаски, которым можно придать форму колечка. Обваляйте их в сухарях и обжарьте во фритюре или на сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки. Подавайте с отварным картофелем, зелёным горошком и растопленным сливочным маслом.

Как вам рецепт? Действительно, чем-то напоминает рыбные палочки или котлеты. Кстати, с гарниром можно экспериментировать!

Ржаной кисель

Самый первый кисель: как приготовить ржаной кисель дома? Фото © «Шедеврум»

Мы хорошо знакомы с ягодными киселями, но мало кто знает, что предком нашего любимого напитка был ржаной кисель. Да, сладкая вариация этого напитка чуть более позднее изобретение, изначально готовили густой, кисловатый на вкус кисель из ржаной или овсяной муки. Его ели ложками с молоком, вареньем или жареным луком. Это было повседневное и очень сытное блюдо .

Ингредиенты: Ржаная мука (или овсяная) — 500 г.

Вода — 1,5-2 литра.

Соль — по вкусу.

Корочка ржаного хлеба (для закваски).

Приготовление: Муку залейте тёплой водой и размешайте, чтобы не было комков. В полученную смесь положите корочку ржаного хлеба и оставьте в тепле для закисания на сутки. Смесь должна забродить и приобрести характерный кисловатый запах. Хлебную корку выньте, уберите образовавшуюся сверху воду. Квашню посолите. Перелейте смесь в кастрюлю и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Горячий кисель разлейте по формам и дайте застыть. Подавайте холодным с молоком, вареньем или жареным луком.

Приготовив эти блюда, вы сможете не только удивить близких, но и буквально попробовать историю Российской империи на вкус!