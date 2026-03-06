Поминки превращаются в пьянку: что категорически нельзя делать на 9-й и 40-й день после смерти

Седьмого марта православные отмечают Родительскую субботу второй седмицы Великого поста — особенный день поминовения усопших. Многие сейчас задаются вопросом: как правильно организовать поминальную трапезу, если важная дата выпала на пост? Мы разобрались в тонкостях традиций и собрали главные запреты, о которых знают далеко не все.

Традиция собираться на 9-й и 40-й день появилась не просто так

Традиции поминовения усопших в православии: правила и ошибки. Фото © Life.ru.

Православные каноны говорят о том, что душа умершего проходит особый путь в эти дни. С третьего по девятый день она ещё находится в нашем мире, прощается с родными местами. А потом начинаются «мытарства» — испытания на пути к вечности, которые длятся до сорокового дня. Молитва родных в это время помогает душе обрести покой. Поэтому поминки — это не просто дань традиции, а реальная поддержка ушедшего человека. Но есть правила, нарушать которые не стоит, если вы действительно хотите помочь, а не навредить.

Разрешено ли переносить день поминок?

Многие думают, что, если на нужный день выпадает работа или другие дела, можно просто перенести всё на выходные. Но церковная традиция строга: день смерти считается первым, и от него отсчитываются все остальные. Молитва в храме и панихида должны быть именно в девятый и сороковой день, без переносов. Другое дело — застолье для родственников. Если обстоятельства действительно не позволяют собраться в точную дату, трапезу можно провести немного раньше или позже. Но службу в церкви пропускать нельзя, это главное.

Можно ли приглашать людей на поминки?

Как правильно организовать поминки на девятый день после смерти. Фото © ТАСС / Антон Денисов

Здесь многие совершают ошибку, рассылая сообщения в духе «приглашаем вас на поминки». Девятый и сороковой день называются «незваными» — люди приходят сами, по велению совести. На девять дней обычно собираются только самые близкие: те, кто действительно горюет и хочет помолиться за усопшего. На 40-й день круг может быть шире — коллеги, соседи, дальние знакомые. Можно сообщить о времени и месте через общих людей или объявление, но именно приглашать, как на праздник, не принято.

Есть и пить прямо на могиле: какие правила?

Картина знакомая: люди расставляют тарелки на памятнике, оставляют стопку водки с хлебом, устраивают пикник среди могил. Церковь категорически против такого поведения, считая это пережитком язычества. Посетить кладбище на девятый и сороковой день правильно и нужно — привести могилу в порядок, помолиться, поставить свечу. А вот поминальная трапеза должна проходить дома или в специальной трапезной при храме. Кладбище — место скорби и молитвы, а не застолий.

Что делать, если важная дата попадает на строгий пост

Девять и сорок дней после смерти: традиции, которые нельзя нарушать. Фото © Wikipedia

Если девятый или сороковой день выпали на будни Великого поста, церковь рекомендует перенести застолье на ближайшую субботу или воскресенье. Именно поэтому существуют Родительские субботы — специальные дни, когда можно поминать усопших даже в пост. Важный момент: стол при этом должен быть постным. Никаких исключений для поминок не делается. Кутья, постные блины, овощи, рыба — этого вполне достаточно для достойной трапезы. Уважение к посту важнее привычного меню с мясом и молочными продуктами.

Разница между девятым и сороковым днём есть и в организации стола

На девять дней церковь советует максимальную скромность. Это день глубокой скорби, когда близкие только начинают осознавать утрату. Простая еда, несколько основных блюд, кутья — больше и не нужно. Изобилие яств отвлекает от главного — от молитвы и светлых воспоминаний об ушедшем. Люди собираются не чревоугодничать, а разделить горе. На сорок дней стол может быть чуть богаче, но без превращения поминок в банкет. Это всё ещё траурное событие, где оценивают не кулинарные способности хозяйки, а искренность чувств.

Атмосфера на поминках должна быть тихой и спокойной

Поминки во время поста: как правильно накрыть стол и перенести дату. Фото © «Шедеврум»

Даже если покойный прожил долгую жизнь и умер своей смертью, это не повод для веселья. Вспоминать хорошее — правильно, рассказывать добрые истории из жизни ушедшего — нужно. Но превращать поминальную трапезу в посиделки с шутками и громким смехом нельзя. Лёгкая улыбка при тёплом воспоминании — это естественно. А вот хохот, песни, чокание бокалов — недопустимо. Люди собрались молиться, а не развлекаться. Тем более недопустимы ругань, брань и семейные разборки. Если между родственниками есть конфликты, их нужно отложить. Девятый и сороковой день — время примирения и прощения.

Алкоголь на поминальной трапезе — спорный вопрос

Церковь однозначна: верующим людям спиртное на поминках не положено вообще. Водка не помогает душе усопшего попасть в рай, зато мешает живым искренне молиться и вспоминать. Если без символической рюмки совсем никак, пусть это будет именно символ — буквально глоток. Превращать поминки в пьянку, где люди напиваются «за упокой», — это уже не традиция, а кощунство. Умерший заслуживает трезвой памяти и светлых мыслей, а не пьяных тостов.

Смерть близкого — испытание для всей семьи. Но именно в эти дни важно помнить о традициях, которые передавались веками. Поминки на девятый и сороковой день — не формальность и не повод собраться за столом. Это священный обряд, помогающий душе усопшего обрести покой, а живым — пережить горе достойно и с верой.