Критик Соседов сравнил Бузову с Мадонной и назвал её трудолюбие талантом

Телеведущая и певица Ольга Бузова обладает особым даром. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя лидерство артистки в топе самых популярных российских исполнительниц на одной из музыкальных платформ, обойдя Полину Гагарину, Люсю Чеботину и Надежду Кадышеву.

В разговоре с «Абзацем» критик сравнил Бузову с Мадонной, которая тоже не обладает вокальными данными и не поёт живьём, но создала себя благодаря умению находить репертуар и собирать команду. По словам Соседова, Бузова работает по той же схеме: придумывает запоминающиеся идеи, танцы, весёлые тексты.

«Имея малый потенциал, она выжимает из него всё. У неё колоссальное трудолюбие и желание славы. Наверное, это тоже своего рода талант. Таланты бывают разные», — заключил эксперт.

Напомним, Ольга Бузова стала самой обсуждаемой поп-исполнительницей в России по итогам года. В топ‑10 вошли также Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy. В поп‑музыке лидировали Бузова, Анна Asti и Краймбрери, в хип‑хопе — Инстасамка, в роке — Диана Арбенина. Среди фолк‑исполнительниц выделились Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея, в шансоне — Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.