Ольга Бузова стала самой популярной поп-исполнительницей в России

Певица Ольга Бузова возглавила рейтинг самых обсуждаемых поп-исполнительниц в России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Аналитики изучили упоминания артисток в соцсетях — ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram, MAX и Rutube — за год с февраля 2025 по февраль 2026-го. В топ-10 вошли Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy — исполнительница хита «Сигма-бой», сообщает «Газета.ru».

В поп-музыке лидировали Бузова, Анна Asti и Мари Краймбрери. В хип-хопе первенство досталось Инстасамке, в роке — Диане Арбениной из «Ночных снайперов». Среди фолк-исполнительниц выделились Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея, в шансоне — Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

Ранее Ольга Бузова подогрела слухи о своей личной жизни, намекнув о будущем супруге. Певица показала фото в вечернем платье и с брендовой сумкой, подписав снимок: «С будущим мужем».