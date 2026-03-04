Телеведущая Оксана Фёдорова в обтягивающем костюме снялась на льду Байкала
Оксана Фёдорова на льду Байкала. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fedorovaoksana
Телеведущая и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова поделилась кадрами необычной фотосессии на льду Байкала. В обтягивающем белом наряде звезда легла на замёрзшую поверхность и позировала для подруги. Видео опубликовано в социальной сети.
«Магию льда не всем разгадать. Кто-то замёрзнет, кому-то пылать», — подписала пост знаменитость.
Под постом поклонники оставили множество восторженных комментариев, назвав снимки шедевральными, а саму Фёдорову — «богиней» и «огнём».
Незадолго до фотосессии Оксаны Фёдоровой на Байкале скандальную известность получил другой артист. Shaman (Ярослав Дронов) разместил в соцсетях ролик, где лижет озёрный лёд, подписав видео маркировкой 18+. В ответ местные жители провели ритуал «очищения» — сожгли чучело музыканта, заявив, что таким образом избавляют священное озеро от нечисти. Позже артист прокомментировал свой поступок, заявив, что восхитился красотой самого чистого озера в мире и хотел попробовать его на вкус.
