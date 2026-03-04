Телеведущая Оксана Фёдорова в обтягивающем костюме снялась на льду Байкала

Телеведущая и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова поделилась кадрами необычной фотосессии на льду Байкала. В обтягивающем белом наряде звезда легла на замёрзшую поверхность и позировала для подруги. Видео опубликовано в социальной сети.

«Магию льда не всем разгадать. Кто-то замёрзнет, кому-то пылать», — подписала пост знаменитость.

Под постом поклонники оставили множество восторженных комментариев, назвав снимки шедевральными, а саму Фёдорову — «богиней» и «огнём».