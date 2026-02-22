Олимпиада в Милане
22 февраля, 18:25

На Байкале сожгли чучело певца Shaman, чтобы «очистить озеро от скверны»

В последний день Масленицы на Байкале сожгли чучело российского певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Об этом сообщил телеграм-канал «Ты в тренде или уходи».

На Байкале сожгли чучело певца SHAMAN в последний день Масленицы. Видео © Telegram/ Ты в тренде или уходи

«Поздравляем всех россиян с Масленицей! Провели ритуал очищения Байкала от скверны», — говорит автор видео.

Это произошло после перформанса артиста, на котором тот облизал лёд озера и подписал видео «18+». Местные активисты подчёркивают, что для коренных народов и многих жителей Байкал — священное место, а не просто фон для развлечений или саморекламы. Озеро требует уважительного отношения. Неподобающее поведение здесь часто приводит к трагедиям: в частности, машины проваливаются под лёд.

Shaman признался, что лизал Байкал не просто так: это был анонс
Shaman признался, что лизал Байкал не просто так: это был анонс

Напомним, 20 февраля под лёд Байкала провалился УАЗ с туристической группой из Китая, выжить удалось только одному из девяти находившихся в автомобиле людей. На следующий день похожая ситуация произошла с грузовиком — его задняя часть ушла под воду. Вскоре стало известно, что лёд треснул под ещё одним автомобилем, в котором находились женщина и подросток.

Обложка © Telegram/ Ты в тренде или уходи

