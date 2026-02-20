Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 13:21

Shaman признался, что лизал Байкал не просто так: это был анонс

Shaman заявил, что перформансом на Байкале прогрел зрителей перед релизом песни

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Вчерашний перформанс певца Shaman (Ярослава Дронова), лизнувшего лёд Байкала и вызвавшего шквал мемов и критики, оказался тщательно спланированным пиар-ходом. Артист раскрыл карты, объявив о выходе новой песни под названием «Байкал».

Shaman объяснил, зачем лизнул Байкал. Видео © Telegram / SHAMAN

«Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но… Я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни «БАЙКАЛ». Ловите припев и заряжайтесь позитивом!» — написал музыкант, опубликовав отрывок композиции.

Мизулина отреагировала на выходку Shaman с дегустацией байкальского льда
Мизулина отреагировала на выходку Shaman с дегустацией байкальского льда

Напомним, изначально певец объяснял своё поведение детским любопытством и искренним восторгом от путешествия. Однако теперь стало ясно, что за странным видео стоял коммерческий расчёт. Несмотря на это, история может получить неожиданное продолжение: настоящие шаманы пригрозили Дронову возмездием за осквернение сакрального места.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar