Shaman признался, что лизал Байкал не просто так: это был анонс
Shaman заявил, что перформансом на Байкале прогрел зрителей перед релизом песни
Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru
Вчерашний перформанс певца Shaman (Ярослава Дронова), лизнувшего лёд Байкала и вызвавшего шквал мемов и критики, оказался тщательно спланированным пиар-ходом. Артист раскрыл карты, объявив о выходе новой песни под названием «Байкал».
Shaman объяснил, зачем лизнул Байкал. Видео © Telegram / SHAMAN
«Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но… Я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни «БАЙКАЛ». Ловите припев и заряжайтесь позитивом!» — написал музыкант, опубликовав отрывок композиции.
Напомним, изначально певец объяснял своё поведение детским любопытством и искренним восторгом от путешествия. Однако теперь стало ясно, что за странным видео стоял коммерческий расчёт. Несмотря на это, история может получить неожиданное продолжение: настоящие шаманы пригрозили Дронову возмездием за осквернение сакрального места.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.