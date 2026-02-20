Shaman признался, что лизал Байкал не просто так: это был анонс

«Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но… Я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни «БАЙКАЛ». Ловите припев и заряжайтесь позитивом!» — написал музыкант, опубликовав отрывок композиции.