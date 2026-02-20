Олимпиада в Милане
20 февраля, 12:25

Мизулина отреагировала на выходку Shaman с дегустацией байкальского льда

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина отреагировала на необычную выходку своего мужа Ярослава Дронова (SHAMAN) на Байкале. Глава Лиги безопасного интернета опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором певец выцарапал на льду её имя и нарисовал сердечко.

Шаман нацарапал имя Мизулиной на Байкале. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Напомним, накануне Ярослав Дронов выложил видео, где он облизывает замёрзшее озеро, что вызвало бурную реакцию в сети. Артисту пришлось оправдываться перед поклонниками за необычный поступок.

«Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду», — лаконично подписала романтичный кадр Мизулина, поддержав супруга.

Сам певец объяснил своё поведение на озере детским любопытством и искренним восторгом от путешествия. Похоже, поездка удалась, несмотря на шумиху вокруг дегустации байкальского льда. Кроме того, настоящие шаманы теперь обещают ему возмездие, поскольку он осквернил сакральное место.

