Мизулина отреагировала на выходку Shaman с дегустацией байкальского льда

Екатерина Мизулина отреагировала на необычную выходку своего мужа Ярослава Дронова (SHAMAN) на Байкале. Глава Лиги безопасного интернета опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором певец выцарапал на льду её имя и нарисовал сердечко.

Шаман нацарапал имя Мизулиной на Байкале. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Напомним, накануне Ярослав Дронов выложил видео, где он облизывает замёрзшее озеро, что вызвало бурную реакцию в сети. Артисту пришлось оправдываться перед поклонниками за необычный поступок.

«Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду», — лаконично подписала романтичный кадр Мизулина, поддержав супруга.