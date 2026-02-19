Олимпиада в Милане
19 февраля, 15:59

Shaman объяснил, зачем облизал Байкал

Обложка © Life.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, поделился впечатлениями от поездки на Байкал. Он объяснил, зачем всё же решил облизать лёд самого глубокого озера в мире.

«Родные, вижу, какой ажиотаж вызвало моё видео с озера Байкал. СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России! Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки», — написал он в соцсетях.

Певец также задал подписчикам вопрос, не оскорбил ли он Байкал больше, чем люди, которые катаются по озеру на квадрациклах или ходят по льду в обуви.

Дронов признался, что поездка вызвала у него «чистый детский восторг» и наполнила энергией.

Инфекционист рассказала, какую заразу мог нализать себе Shaman на льду Байкала

А вот шаман Артур Цыбиков, руководитель организации «Вечное синее небо», назвал поступок артиста некорректным и недопустимым. Все же Байкал для шаманов – сакральное место. И облизывать лёд ни что иное, как самая настоящая деградация.

