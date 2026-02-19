Shaman объяснил, зачем облизал Байкал

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, поделился впечатлениями от поездки на Байкал. Он объяснил, зачем всё же решил облизать лёд самого глубокого озера в мире.

«Родные, вижу, какой ажиотаж вызвало моё видео с озера Байкал. СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России! Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки», — написал он в соцсетях.

Певец также задал подписчикам вопрос, не оскорбил ли он Байкал больше, чем люди, которые катаются по озеру на квадрациклах или ходят по льду в обуви.

Дронов признался, что поездка вызвала у него «чистый детский восторг» и наполнила энергией.

А вот шаман Артур Цыбиков, руководитель организации «Вечное синее небо», назвал поступок артиста некорректным и недопустимым. Все же Байкал для шаманов – сакральное место. И облизывать лёд ни что иное, как самая настоящая деградация.