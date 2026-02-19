Шаманы пообещали Shaman возмездие от духов Байкала за осквернение ледяной святыни

Певец Shaman (Ярослав Дронов) оказался в центре скандала после публикации видео, где он облизывает лёд на Байкале. Ролик с маркировкой 18+ вызвал резкую реакцию у представителя традиционных верований. Шаман Артур Цыбиков, руководитель организации «Вечное синее небо», назвал поступок артиста некорректным и недопустимым.

«Байкал для нас – сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация», — заявил Цыбиков «Абзацу».

Он провёл параллель с акцией Pussy Riot* в храме Христа Спасителя, подчеркнув: независимо от веры и национальности, человек должен с уважением относиться к духовным ценностям. По его словам, псевдоним Shaman, который использует певец, обязывает соответствовать образу, а поведение на видео этому не отвечает. Цыбиков выразил надежду, что Дронов принесёт извинения.

«Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — добавил шаман, отметив, что озеро является национальным достоянием России и требует особого отношения.

Напомним, ранее Shaman опубликовал в соцсетях видео, на котором он облизывает лёд озера Байкал. Певец подписал кадры «18+». На записи артист несколько секунд проводит языком по льду, после чего рассказывает о своих впечатлениях.

