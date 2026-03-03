Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

3 марта, 11:24

Шнуров на концерте снял порчу с Байкала для очищения от «лизунов»

Обложка © Wikipedia / Honza Groh

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроил на своём концерте необычный ритуал. Он заявил, что вместе со зрителями провёл обряд очищения Байкала от «лизунов». Видео опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».

Шнуров заявил, что провёл с залом обряд очищения Байкала от «лизунов». Видео © Telegram / Звёздная пыль

«Вчера под эту песню мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали», — поделился музыкант с поклонниками.

Напомним, певец Ярослав Дронов (Shaman) удивил поклонников необычным способом знакомства с природой. Артист выложил в соцсетях ролик, на котором он облизывает лёд озера Байкал, и снабдил видео провокационной подписью 18+. Позже местные жители сожгли чучело певца Shaman, чтобы «очистить озеро от скверны».

«Вкусный, но»: Вика Цыганова испробовала Байкал на вкус вслед за Shaman и приклеилась
