Шнуров на концерте снял порчу с Байкала для очищения от «лизунов»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроил на своём концерте необычный ритуал. Он заявил, что вместе со зрителями провёл обряд очищения Байкала от «лизунов». Видео опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».

«Вчера под эту песню мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали», — поделился музыкант с поклонниками.