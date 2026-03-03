Шнуров на концерте снял порчу с Байкала для очищения от «лизунов»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроил на своём концерте необычный ритуал. Он заявил, что вместе со зрителями провёл обряд очищения Байкала от «лизунов». Видео опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».
Шнуров заявил, что провёл с залом обряд очищения Байкала от «лизунов». Видео © Telegram / Звёздная пыль
«Вчера под эту песню мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали», — поделился музыкант с поклонниками.
Напомним, певец Ярослав Дронов (Shaman) удивил поклонников необычным способом знакомства с природой. Артист выложил в соцсетях ролик, на котором он облизывает лёд озера Байкал, и снабдил видео провокационной подписью 18+. Позже местные жители сожгли чучело певца Shaman, чтобы «очистить озеро от скверны».
