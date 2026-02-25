Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 12:56

«Вкусный, но»: Вика Цыганова испробовала Байкал на вкус вслед за Shaman и приклеилась

Вика Цыганова испробовала Байкал на вкус в погоне за «успехом» Shaman и приклеилась

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vika.tsyganova63

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vika.tsyganova63

Певица Вика Цыганова пошла по стопам своего коллеги Ярослава Дронова (Shaman) и тоже испробовала лёд Байкала на вкус. На публикуемых кадрах артистка берёт ледяной кусок в рот и смачно кусает, а затем облизывает.

Вика Цыганова пробует лёд Байкала. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vika.tsyganova63

«Какой вкусный лёд. Очень вкусный! Приклеились к нему только губы», — говорит Цыганова в камеру.

В комментариях поклонники недоумевают, что за тренд пошёл с облизыванием и обсасыванием льда. Фанаты решили, что если с Дроновым это выглядело эпатажно, то теперь просто попытка словить хайп. «Кто следующий в очереди за льдом?» — задаются пользователи вопросом.

Организатора экскурсий задержали после гибели туристов на Байкале — ему грозит 10 лет
Организатора экскурсий задержали после гибели туристов на Байкале — ему грозит 10 лет

Напомним, певец Ярослав Дронов (Shaman) удивил поклонников необычным способом знакомства с природой. Артист выложил в соцсетях ролик, на котором он облизывает лёд озера Байкал, и снабдил видео провокационной подписью 18+. Позже местные жители сожгли чучело певца Shaman, чтобы «очистить озеро от скверны».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Вика Цыганова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar