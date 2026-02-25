«Вкусный, но»: Вика Цыганова испробовала Байкал на вкус вслед за Shaman и приклеилась

Певица Вика Цыганова пошла по стопам своего коллеги Ярослава Дронова (Shaman) и тоже испробовала лёд Байкала на вкус. На публикуемых кадрах артистка берёт ледяной кусок в рот и смачно кусает, а затем облизывает.

Вика Цыганова пробует лёд Байкала. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vika.tsyganova63

«Какой вкусный лёд. Очень вкусный! Приклеились к нему только губы», — говорит Цыганова в камеру.

В комментариях поклонники недоумевают, что за тренд пошёл с облизыванием и обсасыванием льда. Фанаты решили, что если с Дроновым это выглядело эпатажно, то теперь просто попытка словить хайп. «Кто следующий в очереди за льдом?» — задаются пользователи вопросом.