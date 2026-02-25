Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 08:36

Организатора экскурсий задержали после гибели туристов на Байкале — ему грозит 10 лет

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Иркутской области задержан местный житель по подозрению в причастности к гибели группы туристов из Китая на Байкале. Фигурант дела занимался организацией нелегальных экскурсий и получал за это крупные суммы денег, сообщает Следственный комитет РФ.

«В Иркутской области задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов», — говорится в сообщении.

Причастность задержанного к смертельной экскурсии подтверждается записями телефонных переговоров, перепиской и банковскими переводами, несоразмерными его официальному статусу неработающего лица.

«Его роль подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денежных средств в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлечённости в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов», — говорится в сообщении СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Спасатель объяснил причину участившихся происшествий на Байкале
Спасатель объяснил причину участившихся происшествий на Байкале

Напомним, 20 февраля под лёд Байкала провалился УАЗ с туристической группой из Китая, выжить удалось только одному из девяти находившихся в автомобиле людей. На следующий день похожая ситуация произошла с грузовиком — его задняя часть ушла под воду. Вскоре стало известно, что лёд треснул под ещё одним автомобилем, в котором находились женщина и подросток.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar