Организатора экскурсий задержали после гибели туристов на Байкале — ему грозит 10 лет

В Иркутской области задержан местный житель по подозрению в причастности к гибели группы туристов из Китая на Байкале. Фигурант дела занимался организацией нелегальных экскурсий и получал за это крупные суммы денег, сообщает Следственный комитет РФ.

«В Иркутской области задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов», — говорится в сообщении.

Причастность задержанного к смертельной экскурсии подтверждается записями телефонных переговоров, перепиской и банковскими переводами, несоразмерными его официальному статусу неработающего лица.

«Его роль подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денежных средств в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлечённости в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов», — говорится в сообщении СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.