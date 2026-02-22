Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 09:43

Спасатель объяснил причину участившихся происшествий на Байкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Этой зимой на Байкале аномально сложная ледовая обстановка из-за резких перепадов температуры. Об этом рассказал гид Никита Истомин.

«Лёд в этом году очень сложный, постоянно происходят перепады температуры, трудно отслеживать ситуацию. Это аномальные погодные условия. Случившееся — уже не звоночек, а колокол, набат: нужно быть внимательнее», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Он отметил, что контролировать всю береговую линию (2,1 тысячи километров) инспекторы не могут. Официально тургруппы должны регистрировать маршруты в МЧС, но на практике почти никто этого не делает.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, в свою очередь, заявил, что организаторы трагических поездок грубо нарушают правила. Он призвал туристов выбирать только проверенные фирмы с сертификатами и отказываться от поездок при первых признаках опасности.

Лавров направил соболезнования главе МИД КНР из-за гибели китайских туристов на Байкале
Напомним, 20 февраля под лёд Байкала провалился УАЗ с туристической группой из Китая, выжить удалось только одному из девяти находившихся в автомобиле людей. На следующий день похожая ситуация произошла с грузовиком — его задняя часть ушла под воду. Вскоре стало известно, что лёд треснул под ещё одним автомобилем, в котором находились женщина и подросток.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

