Спасатель объяснил причину участившихся происшествий на Байкале

Этой зимой на Байкале аномально сложная ледовая обстановка из-за резких перепадов температуры. Об этом рассказал гид Никита Истомин.

«Лёд в этом году очень сложный, постоянно происходят перепады температуры, трудно отслеживать ситуацию. Это аномальные погодные условия. Случившееся — уже не звоночек, а колокол, набат: нужно быть внимательнее», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Он отметил, что контролировать всю береговую линию (2,1 тысячи километров) инспекторы не могут. Официально тургруппы должны регистрировать маршруты в МЧС, но на практике почти никто этого не делает.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, в свою очередь, заявил, что организаторы трагических поездок грубо нарушают правила. Он призвал туристов выбирать только проверенные фирмы с сертификатами и отказываться от поездок при первых признаках опасности.