Спасатель объяснил причину участившихся происшествий на Байкале
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina
Этой зимой на Байкале аномально сложная ледовая обстановка из-за резких перепадов температуры. Об этом рассказал гид Никита Истомин.
«Лёд в этом году очень сложный, постоянно происходят перепады температуры, трудно отслеживать ситуацию. Это аномальные погодные условия. Случившееся — уже не звоночек, а колокол, набат: нужно быть внимательнее», — сказал он в разговоре с 360.ru.
Он отметил, что контролировать всю береговую линию (2,1 тысячи километров) инспекторы не могут. Официально тургруппы должны регистрировать маршруты в МЧС, но на практике почти никто этого не делает.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, в свою очередь, заявил, что организаторы трагических поездок грубо нарушают правила. Он призвал туристов выбирать только проверенные фирмы с сертификатами и отказываться от поездок при первых признаках опасности.
Напомним, 20 февраля под лёд Байкала провалился УАЗ с туристической группой из Китая, выжить удалось только одному из девяти находившихся в автомобиле людей. На следующий день похожая ситуация произошла с грузовиком — его задняя часть ушла под воду. Вскоре стало известно, что лёд треснул под ещё одним автомобилем, в котором находились женщина и подросток.
