Лавров направил соболезнования главе МИД КНР из-за гибели китайских туристов на Байкале

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе китайского внешнеполитического ведомства Ван И в связи с гибелью туристов из КНР на Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Лавров подчеркнул, что компетентные органы расследуют трагедию и Пекин незамедлительно проинформируют о результатах.

Также российский министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших. Он надеется, что инцидент не окажет негативного влияния на туристический поток между нашими странами.

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлены. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены. Следователи допрашивают причастных лиц, в том числе они пообщались с супругой утонувшего водителя.