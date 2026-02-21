Следователи допросили жену водителя УАЗ и очевидца гибели туристов на Байкале
Обложка © Life.ru
Следствие допросило супругу водителя автомобиля УАЗ с туристами из Китая, провалившегося под лёд на Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Допрошены супруга погибшего водителя», — говорится в сообщении.
Также следователи пообщались с очевидцем, владельцем и сотрудниками отеля, где проживали туристы. Дома у водителя прошёл осмотр.
Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлены. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены.
