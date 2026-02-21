Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 11:37

Власти Иркутской области проведут совещание по туризму после трагедии на Байкале

Место, где УАЗ провалился под лёд на Байкале. Обложка © Telegram / Следком38

Место, где УАЗ провалился под лёд на Байкале. Обложка © Telegram / Следком38

Власти Иркутской области проведут совещание после трагедии с туристами из Китая, которые в автомобиле провалились под лёд озера Байкал. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На следующей неделе проведем совещание с участием профильных министерств и ведомств, в том числе ответственных за туризм, транспортную безопасность», — написал чиновник в мессенджере Max.

Власти подключат к ситуации надзорные органы и муниципалитеты. По словам Кобзева, «необходимы реальные шаги по изменению этой ситуации».

Третье ЧП за сутки: Автомобиль с женщиной и ребёнком провалился под лёд на Байкале
Третье ЧП за сутки: Автомобиль с женщиной и ребёнком провалился под лёд на Байкале

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлено. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar