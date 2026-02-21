Власти Иркутской области проведут совещание по туризму после трагедии на Байкале

Власти Иркутской области проведут совещание после трагедии с туристами из Китая, которые в автомобиле провалились под лёд озера Байкал. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На следующей неделе проведем совещание с участием профильных министерств и ведомств, в том числе ответственных за туризм, транспортную безопасность», — написал чиновник в мессенджере Max.

Власти подключат к ситуации надзорные органы и муниципалитеты. По словам Кобзева, «необходимы реальные шаги по изменению этой ситуации».

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлено. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены.