«Был впечатлён»: Shaman рассказал, зачем лизнул лёд на Байкале

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал своё недавнее видео с Байкала, которое вызвало бурное обсуждение в Сети и породило волну мемов. Объяснениями он поделился в программе«Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

SHAMAN рассказал, почему, а главное зачем лизнул лёд на Байкале. Видео © Telegram / «Вести» / «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым

«А я разве нарушил хотя бы один из законов Российской Федерации? Сразу ответ: нет! Да, я действительно первый раз был на Байкале и был впечатлён величием, широтой, великолепием этого озера и там действительно очень красивый лёд. < > И буквально вот так у меня созрела идея попробовать лёд самого чистого озера на вкус», — объяснил исполнитель.

Поклонники разделились во мнениях: одни назвали поступок поэтичным и трогательным, другие усомнились в безопасности эксперимента, напоминая о хрупкости байкальского льда и экологических нормах, а также задались вопросом об умственных способностях артиста. Сам певец подчеркнул, что его порыв был искренним и продиктован лишь восхищением природой.

Между тем в последний день Масленицы на Байкале сожгли чучело российского певца Ярослава Дронова, чтобы «очистить озеро от скверны».