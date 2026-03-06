Сбежавшая в Европу Агалакова* пожаловалась, что родные перестали с ней общаться
Жанна Агалакова*. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Журналистка Жанна Агалакова*, проживающая сейчас в Европе, рассказала, что после начала специальной военной операции с ней прекратили общаться некоторые родственники. По словам экс-телеведущей, она понимает и не осуждает такое решение.
«Сами исчезли. Я понимаю их, особенно теперь, когда я иноагент», — пояснила Агалакова* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».
Вместе с тем она призналась, что ей больно от потери связи с ними. Агалакова* добавила, что сейчас её семья — это родственники мужа.
Ранее Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах. Суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.