Сбежавшая в Европу Агалакова* пожаловалась, что родные перестали с ней общаться

Журналистка Жанна Агалакова*, проживающая сейчас в Европе, рассказала, что после начала специальной военной операции с ней прекратили общаться некоторые родственники. По словам экс-телеведущей, она понимает и не осуждает такое решение.

«Сами исчезли. Я понимаю их, особенно теперь, когда я иноагент», — пояснила Агалакова* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Вместе с тем она призналась, что ей больно от потери связи с ними. Агалакова* добавила, что сейчас её семья — это родственники мужа.

Ранее Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах. Суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей.

