Телеведущую Жанну Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Телеведущая Жанна Агалакова* была оштрафована на 30 тысяч рублей судом за несоблюдение установленного порядка деятельности иностранного агента. О решении судебной инстанции сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы Агалакова Жанна Леонидовна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Реестр иностранных агентов при Минюсте РФ был дополнен новыми именами. В него включены проживающие за границей журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев* и ООО «Форпост»*. Как сообщает министерство, основанием для этого послужили: распространение недостоверных данных о государственной политике, использование материалов других иноагентов и наличие связей с иностранными организациями.
* Внесены в реестр иностранных агентов Минюста