Телеведущую Жанну Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах

Телеведущая Жанна Агалакова* была оштрафована на 30 тысяч рублей судом за несоблюдение установленного порядка деятельности иностранного агента. О решении судебной инстанции сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Реестр иностранных агентов при Минюсте РФ был дополнен новыми именами. В него включены проживающие за границей журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев* и ООО «Форпост»*. Как сообщает министерство, основанием для этого послужили: распространение недостоверных данных о государственной политике, использование материалов других иноагентов и наличие связей с иностранными организациями.