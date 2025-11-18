Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 12:25

Телеведущую Жанну Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Жанна Агалакова* была оштрафована на 30 тысяч рублей судом за несоблюдение установленного порядка деятельности иностранного агента. О решении судебной инстанции сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы Агалакова Жанна Леонидовна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Прокурор назвал причину нарушения Дудём* закона об иноагентах
Прокурор назвал причину нарушения Дудём* закона об иноагентах

Реестр иностранных агентов при Минюсте РФ был дополнен новыми именами. В него включены проживающие за границей журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев* и ООО «Форпост»*. Как сообщает министерство, основанием для этого послужили: распространение недостоверных данных о государственной политике, использование материалов других иноагентов и наличие связей с иностранными организациями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесены в реестр иностранных агентов Минюста

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar