Минюст признал иноагентами журналистку Костюченко* и экономиста Ениколопова*
Елена Костюченко*. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков
Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В список попали журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев*, а также ООО «Форпост»*.
Новые иноагенты, по данным ведомства, проживают за пределами России. Основанием для включения стала работа с материалами других иноагентов, распространение недостоверной информации о политике властей и контакты с иностранными организациями.
Ениколопов* и Костюченко* также сотрудничали с нежелательными организациями. Кроме того, журналистка выступала против СВО и занималась пропагандой ЛГБТ**. Кривошеев* взаимодействовал с зарубежными СМИ.
Компания «ФОРПОСТ»* была признана агентом за финансирование деятельности другой организации из реестра и получение средств из-за рубежа.
* Внесены в реестр иностранных агентов Минюста
** ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.