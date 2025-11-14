Минюст признал иноагентами журналистку Костюченко* и экономиста Ениколопова*

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В список попали журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев*, а также ООО «Форпост»*.

Новые иноагенты, по данным ведомства, проживают за пределами России. Основанием для включения стала работа с материалами других иноагентов, распространение недостоверной информации о политике властей и контакты с иностранными организациями.

Ениколопов* и Костюченко* также сотрудничали с нежелательными организациями. Кроме того, журналистка выступала против СВО и занималась пропагандой ЛГБТ**. Кривошеев* взаимодействовал с зарубежными СМИ.

Компания «ФОРПОСТ»* была признана агентом за финансирование деятельности другой организации из реестра и получение средств из-за рубежа.

