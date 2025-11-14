Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 14:12

Минюст признал иноагентами журналистку Костюченко* и экономиста Ениколопова*

Елена Костюченко*. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Елена Костюченко*. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В список попали журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, журналист Кирилл Кривошеев*, а также ООО «Форпост»*.

Новые иноагенты, по данным ведомства, проживают за пределами России. Основанием для включения стала работа с материалами других иноагентов, распространение недостоверной информации о политике властей и контакты с иностранными организациями.

Ениколопов* и Костюченко* также сотрудничали с нежелательными организациями. Кроме того, журналистка выступала против СВО и занималась пропагандой ЛГБТ**. Кривошеев* взаимодействовал с зарубежными СМИ.

Компания «ФОРПОСТ»* была признана агентом за финансирование деятельности другой организации из реестра и получение средств из-за рубежа.

Минюст включил в реестр иноагентов журналисток, историка и два региональных проекта
Минюст включил в реестр иноагентов журналисток, историка и два региональных проекта

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесены в реестр иностранных агентов Минюста

** ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar