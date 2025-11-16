Прокурор назвал причину нарушения Дудём* закона об иноагентах

На заседании суда по делу блогера Юрия Дудя* прокурор заявил, что журналист умышленно не указывал в публикациях пометку о статусе иностранного агента из-за несогласия с политикой России и неприязни к Вооружённым силам страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дудь*, будучи несогласным с основными направлениями внутренней и внешней политики Российской Федерации, в том числе в области обороны, испытывая в связи с этим неприязнь… действуя умышленно, допустил распространение материалов без указания на то, что они произведены иностранным агентом», — сказал прокурор.

Обвинение настаивает, что блогер сознательно игнорировал требования законодательства об иностранных агентах.

Ранее Life.ru писал, что Юрий Дудь* назвал себя пророссийским человеком в разговоре с украинским рэпером Kyivstoner, но сразу уточнил, что осуждает СВО. Свою «пророссийскость» он не объяснил, что вызвало критику как российской, так и украинской аудитории.

