15 ноября, 12:45

Связанную с Дудём* компанию «Рейкьявик» ликвидируют после блокировки счетов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Налоговые органы приостановили проведение финансовых операций по счетам общества с ограниченной ответственностью «Рейкьявик», которое ранее связывали с блогером-иноагентом Юрием Дудём*. Соответствующая информация была зафиксирована в системе анализа контрагентов «Контур.Фокус».

Согласно разъяснениям, Федеральная налоговая служба направляла в банковские учреждения решения о блокировке, что в соответствии со статьёй 76 Налогового кодекса РФ полностью или частично ограничивает списание средств.

Данные сервиса свидетельствуют о том, что на данный момент ООО «Рейкьявик» пребывает в стадии ликвидации. Она была инициирована 20 марта 2025 года. Если ранее совладельцем фирмы являлся блогер Дудь*, то в настоящее время её владельцами с равными долями выступают Андрей Лялин и Александр Кочетков.

Ранее Life.ru писал, что Юрий Дудь* назвал себя пророссийским человеком в разговоре с украинским рэпером Kyivstoner, но сразу уточнил, что осуждает СВО. Свою «пророссийскость» он не объяснил, что вызвало критику как российской, так и украинской аудитории.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

