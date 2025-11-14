Россия и США
14 ноября, 13:42

Суд заочно приговорил Юрия Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии

Юрий Дудь*. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Суд в Москве вынес заочный приговор в отношении блогера Юрия Дудя*, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Журналисту назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В июле Басманный суд заочно арестовал блогера по статье 330.1 УК РФ. Основанием для возбуждения дела стало систематическое неисполнение Дудём* обязанностей, предусмотренных для лиц, включённых в реестр иностранных агентов.

В настоящее время журналист объявлен в международный розыск. По имеющимся сведениям, он покинул территорию России весной 2022 года и переехал в Испанию.

Юрий Дудь* — российский журналист и видеоблогер, включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Уголовная статья 330.1 предусматривает наказание за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

«Я — пророссийский!» Дудь* сразил украинского рэпера неожиданным признанием и нажил врагов
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

