«Я — пророссийский!» Дудь* сразил украинского рэпера неожиданным признанием и нажил врагов

Журналист Юрий Дудь* заявил, что считает себя пророссийским человеком, несмотря на свою политическую позицию. Об этом он сказал во время YouTube-беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, выступающим под псевдонимом Kyivstoner.

При этом журналист тут же пояснил, что по-прежнему осуждает и не понимает спецоперацию. В чём именно заключается его «пророссийскость», он объяснять не стал. В комментариях подписчики попытались подловить Дудя* на слове. Ведь открыто желая гибели своей Родине, лучше уж скромно промолчать, не называя себя «пророссийским». Возникли вопросы к блогеру и у украинской аудитории, считавшей его «своим». Некоторые сочли, что Дудь* решил «переобуться», возможно, осознав скорую победу России и смену курса в отношении Москвы со стороны Вашингтона. Сейчас блогер живёт в Испании и не собирается возвращаться в РФ.