«Я — пророссийский!» Дудь* сразил украинского рэпера неожиданным признанием и нажил врагов
Журналист Юрий Дудь* заявил, что считает себя пророссийским человеком, несмотря на свою политическую позицию. Об этом он сказал во время YouTube-беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, выступающим под псевдонимом Kyivstoner.
«Меня задело слово «пророссийский». Я — пророссийский человек, если что», — подчеркнул Дудь*, услышав от собеседника, что на Западе нет «пророссийских» людей.
При этом журналист тут же пояснил, что по-прежнему осуждает и не понимает спецоперацию. В чём именно заключается его «пророссийскость», он объяснять не стал. В комментариях подписчики попытались подловить Дудя* на слове. Ведь открыто желая гибели своей Родине, лучше уж скромно промолчать, не называя себя «пророссийским». Возникли вопросы к блогеру и у украинской аудитории, считавшей его «своим». Некоторые сочли, что Дудь* решил «переобуться», возможно, осознав скорую победу России и смену курса в отношении Москвы со стороны Вашингтона. Сейчас блогер живёт в Испании и не собирается возвращаться в РФ.
Ранее блогер Юрий Дудь* досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России. Исключительное право на бренд должно было действовать до июня 2027 года.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.