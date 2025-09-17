Владимир Путин
17 сентября, 02:14

Юрий Дудь* отрицает вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Блогер Юрий Дудь*. Обложка © YouTube / «вДудь»*

Журналист Юрий Дудь* заявил о своей невиновности по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом стало известно из материалов дела, сообщает ТАСС.

«Вину Дудь Юрий Александрович* не признаёт», — указано в документе.

Ранее в пресс-службе столичного надзорного ведомства информировали, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Юрия Дудя* и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Ему вменяется нарушение ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По версии следствия, Дудь*, будучи признанным иноагентом, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности, но продолжал распространять материалы без соответствующей маркировки.

* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.

